"Безглузде вбивство слов’ян": Фіцо зробив несподівану заяву щодо завершення війни в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Євросоюз повинен ініціювати прямі переговори з Росією про завершення війни в Україні, щоб припинити «безглузде вбивство слов’ян».

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своєму зверненні, опублікованому на офіційній Facebook-сторінці.

Він назвав «голосами здорового глузду» тих політиків в ЄС, які, за його словами, розуміють, що стратегія підтримки війни в Україні для ослаблення Росії не працює.

Словацький прем’єр підтримав пропозицію очільника уряду Бельгії Барта де Вевера, який вважає, що держави-члени повинні надати ЄС мандат на ініціювання переговорів із Росією щодо завершення війни в Україні.

«Він [прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер] визнав, що підтримка війни не призвела до ослаблення російської економіки, і тому єдиним правильним шляхом є переговори», — заявив Фіцо.

На його думку, такий «голос здорового глузду» можна лише вітати.

«Якщо Європейський Союз отримає мандат на укладення мирної угоди, я підтримав би це обома руками», — додав він.

Роберт Фіцо у своєму зверненні також традиційно розкритикував ЄС за заборону на імпорт енергоресурсів з РФ та українського президента Володимира Зеленського, згадавши про зупинку нафтопроводу «Дружба» в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Євросоюз не може змусити Росію відступити військовим чи економічним шляхом і закликав до прямих переговорів із Кремлем.

Конфлікт через «Дружбу»: як реагувала Словаччина

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планував зустріч з головою ЄС Урсулою фон дер Ляєн, щоб посилити тиск на Україну та пришвидшити відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». При цьому він пригрозив, що Словаччина може заблокувати великий кредит ЄС для Києва.

Очільник словацького уряду поставив під сумнів заяви Києва про критичні руйнування магістралі та закликав ЄС посилити тиск на президента Володимира Зеленського.

Раніше державна енергетична компанія Словаччини розірвала контракт на аварійне постачання електроенергії українській компанії «Укренерго». Ініціатором розірвання угоди виступив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, а уряд країни схвалив відповідне рішення.