“Безхребетність та абсолютна аморальність”: Подоляк відреагував на звіт правозахисників HRW про касетні снаряди

Human Rights Watch закликала США не надавати Україні касетні боєприпаси в рамках військової допомоги.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав звинувачення правозахисної організації Human Rights Watch у використанні ЗСУ касетних снарядів спробою зірвати надання зброї нашій країні.

Про це він написав у Twitter.

У своєму звіті, опублікованому в четвер, 6 липня, HRW стверджує, що використання українськими військовими касетних боєприпасів "призвело до численних жертв серед цивільного населення".

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"Безпомічність, безхребетність та абсолютна аморальність, нікчемність", - відреагував на таке звинувачення Подоляк, нагадавши, що російські окупанти в Україні вбивають цивільне населення, влаштовують публічні страти, ґвалтують жінок, викрадають дітей, але “правозахисна організація” звинувачує український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе.

“Виявляється, це “погані українці” використовують зброю, яку використовувати не повинні, стоячи у своїх містах, а не ночуючи в чистому полі”, - саркастично написав він.

Михайло Подоляк припустив, що "правозахисники" розпочали агресивну лобістську кампанію зі зриву надання зброї Україні невипадково.

“Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури в різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?" - риторично запитує він у своєму дописі.

У своєму звіті Human Rights Watch закликала США не надавати Україні касетні боєприпаси в рамках військової допомоги.

Нагадаємо, раніше інформація про такі плани Вашингтона була опублікована у ЗМІ.

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