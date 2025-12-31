- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 490
- Час на прочитання
- 3 хв
Безкоштовний роумінг у ЄС: що зміниться для українців від 2026 року
Україна стала повноправним учасником єдиного цифрового ринку Європи, скасувавши бар’єри у мобільному спілкуванні.
Від 1 січня 2026 року українці зможуть забути про пошук місцевих SIM-карт чи про переплати за зв’язок під час подорожей Європою. Україна офіційно приєднується до зони роумінгу ЄС «Roam like at home». Це означає, що дзвінки, SMS та мобільний Інтернет у 27 країнах Євросоюзу будуть доступні за умовами вашого «домашнього» тарифу.
Про це пише DW.
Як це працюватиме на практиці
Принцип простий: ви їдете до Польщі, Німеччини чи Франції, але ваш телефон «думає», що ви в Україні.
Дзвінки та SMS: тарифікуються так само як вдома. Жодних додаткових доплат за з’єднання чи вхідні дзвінки.
Автоматичне підключення: більше не потрібно замовляти послугу роумінгу окремо. Вона буде включена в більшість тарифних пакетів за замовчуванням.
Як пояснила голова НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку — ред.) Лілія Мальон, умови будуть уніфікованими для всього Євросоюзу: «Немає різниці, чи людина перебуває в Україні, чи в Польщі — умови одні й ті самі. Спілкуватися з українською SIM-картою там можна буде як вдома».
Що буде з мобільним інтернетом
Єдиний нюанс стосується доступу до Мережі. Якщо в Україні у вас безлімітний Інтернет, у країнах ЄС оператори можуть встановити «політику чесного користування».
Це означає, що кількість гігабайтів у роумінгу може бути обмежена за спеціальною формулою, щоб оператори не працювали у збиток. Проте регулятор запевняє: обсяг трафіку буде достатнім для комфортного користування месенджерами, картами та соцмережами.
Умови для українців, які рятуються від війни
Для мільйонів громадян, які перебувають у ЄС через війну, діють спеціальні умови. Спільна заява між операторами подовжує пільговий режим до березня 2027 року.
«Український телекомрегулятор подбав про тих, хто вимушено перебуває в ЄС. Вони й надалі можуть користуватися українськими номерами без обмежень», — зазначив Тарас Стеценко, представник Мінцифри.
Наразі в ЄС активно використовуються понад мільйон українських SIM-карток. Люди обирають їх через вигідніші тарифи та якісний сервіс порівняно з європейськими аналогами.
Чи зростуть ціни на зв’язок в Україні
Головне побоювання абонентів — чи не доведеться платити за «європейський комфорт» із власної кишені тим, хто нікуди не їде. Регулятор та мобільні оператори заспокоюють: безпосереднього зв’язку між скасуванням роумінгу та підвищенням цін немає.
У компаніях Vodafone та Київстар вже заявили про оновлення умов. Оператори запевняють:
Здорожчання тарифів виключно через роумінг не буде.
Пакетні хвилини та гігабайти стануть спільними для використання в Україні та ЄС.
Водночас експерти не виключають появу спеціальних «соціальних тарифів» без роумінгу для тих, хто взагалі не планує виїжджати за кордон, що дозволить заощадити.
Нагадаємо, через відключення електроенергії в багатьох регіонах України під час знеструмлення може зникати мобільний зв’язок і доступ до Інтернету. У таких умовах роутер можна під’єднати до повербанка, попередньо з’ясувавши у провайдера, чи має мережа резервне живлення.
За правильного підключення та енергоощадних налаштувань Wi-Fi обладнання здатне працювати без світла від кількох годин до понад пів доби, зокрема й за оптоволоконного з’єднання за умови окремого живлення оптичного термінала.