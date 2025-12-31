Безкоштовний роумінг у ЄС: що зміниться для українців від 2026 року

Мобільний телефон / © Credits

Від 1 січня 2026 року українці зможуть забути про пошук місцевих SIM-карт чи про переплати за зв’язок під час подорожей Європою. Україна офіційно приєднується до зони роумінгу ЄС «Roam like at home». Це означає, що дзвінки, SMS та мобільний Інтернет у 27 країнах Євросоюзу будуть доступні за умовами вашого «домашнього» тарифу.

Про це пише DW.

Як це працюватиме на практиці

Принцип простий: ви їдете до Польщі, Німеччини чи Франції, але ваш телефон «думає», що ви в Україні.

Дзвінки та SMS: тарифікуються так само як вдома. Жодних додаткових доплат за з’єднання чи вхідні дзвінки.

Автоматичне підключення: більше не потрібно замовляти послугу роумінгу окремо. Вона буде включена в більшість тарифних пакетів за замовчуванням.

Як пояснила голова НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку — ред.) Лілія Мальон, умови будуть уніфікованими для всього Євросоюзу: «Немає різниці, чи людина перебуває в Україні, чи в Польщі — умови одні й ті самі. Спілкуватися з українською SIM-картою там можна буде як вдома».

Що буде з мобільним інтернетом

Єдиний нюанс стосується доступу до Мережі. Якщо в Україні у вас безлімітний Інтернет, у країнах ЄС оператори можуть встановити «політику чесного користування».

Це означає, що кількість гігабайтів у роумінгу може бути обмежена за спеціальною формулою, щоб оператори не працювали у збиток. Проте регулятор запевняє: обсяг трафіку буде достатнім для комфортного користування месенджерами, картами та соцмережами.

Умови для українців, які рятуються від війни

Для мільйонів громадян, які перебувають у ЄС через війну, діють спеціальні умови. Спільна заява між операторами подовжує пільговий режим до березня 2027 року.

«Український телекомрегулятор подбав про тих, хто вимушено перебуває в ЄС. Вони й надалі можуть користуватися українськими номерами без обмежень», — зазначив Тарас Стеценко, представник Мінцифри.

Наразі в ЄС активно використовуються понад мільйон українських SIM-карток. Люди обирають їх через вигідніші тарифи та якісний сервіс порівняно з європейськими аналогами.

Чи зростуть ціни на зв’язок в Україні

Головне побоювання абонентів — чи не доведеться платити за «європейський комфорт» із власної кишені тим, хто нікуди не їде. Регулятор та мобільні оператори заспокоюють: безпосереднього зв’язку між скасуванням роумінгу та підвищенням цін немає.

У компаніях Vodafone та Київстар вже заявили про оновлення умов. Оператори запевняють:

Здорожчання тарифів виключно через роумінг не буде.

Пакетні хвилини та гігабайти стануть спільними для використання в Україні та ЄС.

Водночас експерти не виключають появу спеціальних «соціальних тарифів» без роумінгу для тих, хто взагалі не планує виїжджати за кордон, що дозволить заощадити.

За правильного підключення та енергоощадних налаштувань Wi-Fi обладнання здатне працювати без світла від кількох годин до понад пів доби, зокрема й за оптоволоконного з’єднання за умови окремого живлення оптичного термінала.