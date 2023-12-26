“Безпечного місця немає”: жахливі подробиці ізраїльського удару по табору біженців напередодні Різдва

У Секторі Гази тривають одні з найсмертоносніших боїв у цій війні, оскільки Ізраїль розширює свій наступ через кілька днів після того, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом надати більше допомоги і вжити термінових заходів для забезпечення сталого припинення вогню.

Понад 100 людей загинули в результаті ізраїльських авіаударів в центрі обложеної палестинської території в неділю, 24 грудня, в тому числі щонайменше 70 в результаті бомбардувань житлового кварталу в таборі біженців Магазі поблизу Дейр-аль-Балаха, повідомили представники охорони здоров'я Гази.

Про це пише The Guardian.

Також було завдано удару по Дейр-аль-Балах, незважаючи на те, що раніше Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визначила його як “зону евакуації” для палестинців, які тікають від бойових дій.

“Ми всі були мішенню”

Палестинський Червоний Півмісяць опублікував кадри з лікарні “Мучеників Аль-Акса” в Дейр-аль-Балах, на яких видно ошелешених і закривавлених дітей, вкритих пилом від уламків. Там також були десятки білих мішків для трупів.

На місці нападу на Магазі люди кричали і волали в темряві, намагаючись відкопати вцілілих з-під завалів.

“Ми всі були мішенню, — сказав Ахмад Туркомані, який втратив кількох членів сім'ї, в тому числі доньку та онука, в інтерв'ю Associated Press. — У Газі все одно немає безпечного місця”.

Ізраїльські військові заявили, що розглядають інцидент в Магазі.

Останні жертви з'явилися після того, як у неділю, 24 грудня, міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що в результаті ізраїльських авіаударів за 24 години загинуло 166 палестинців, що стало одним з найбільш смертоносних днів за весь 12-тижневий конфлікт.

Понад 20 400 палестинців були вбиті з того часу, як Ізраїль оголосив війну у відповідь на напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, під час якого палестинське бойове угрупування вбило 1 140 осіб і захопило ще 240 в заручники.

Цього року святкування Різдва в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях були скасовані на знак солідарності з жителями Гази.

Замість традиційного параду і радісної опівнічної служби в окупованому місті Вифлеєм на Західному березі річки Йордан, де, за переказами, народився Ісус, палестинські християни провели скромну месу з гімнами і молитвами за мир.

“Цей день мав би бути днем любові та щастя, але подивіться навколо, на обличчях людей немає посмішок. Вифлеєм сумний і темний. Немає ні прикрас, ні колядок, ні ялинки, — сказав преподобний Луїс Салман. — Я звинувачую тих, хто приймає рішення, які спостерігають за тим, що відбувається з дітьми Гази і нічого не роблять”.

Ізраїль розширив свої операції

Для Ізраїлю війна також коштувала того, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав у неділю, 24 грудня, “дуже дорогою ціною” — 15 ізраїльських солдатів були вбиті в інтенсивних наземних сутичках з ХАМАСом з п'ятниці, 22 грудня, що довело загальну кількість бойових втрат до 156 осіб.

Осередки ХАМАСу використовують саморобні вибухові пристрої, засідки і свою розгалужену мережу тунелів, щоб завдати значних втрат Армії оборони Ізраїлю в боях “від будинку до будинку”, чому сприяє знання густонаселених міських територій.

Незважаючи на довгоочікувану резолюцію Ради Безпеки ООН, прийняту в п'ятницю, 22 грудня, в якій містився заклик до всіх сторін вжити термінових заходів для припинення вогню, бойові дії на місцях посилилися після зриву семиденного перемир'я на початку грудня.

Ізраїль розширив свої операції на південну половину смуги площею 365 кв. км, що викликає побоювання у 2,3 мільйона жителів цієї території, майже всі з яких вже шукають притулку на південь від річки Газа після того, як ізраїльська армія повідомила їм, що там буде безпечніше.

Гуманітарна криза

ООН попереджає, що чверть населення голодує і що збільшення допомоги з 17 грудня становить лише малу частину того, що необхідно людям, щоб вижити в холодних і вологих зимових умовах.

Всесвітня продовольча програма заявила, що допомогу, яка все ж таки надійшла, важко розподіляти через бойові дії, брак пального та придатних для використання доріг. У деяких випадках доведені до відчаю люди грабували машини з гуманітарною допомогою.

Переговори

На вихідних начальник військового штабу Ізраїлю Герці Халеві заявив, що його війська в основному досягли оперативного контролю на півночі Гази і розширять наступ далі на південь, але жителі, які все ще перебувають у місті Газа і таборі Джабалія на півночі, повідомили, що бойові дії загострилися.

У понеділок, 25 грудня, з'явилися подробиці пропозиції про припинення вогню, висунутої Єгиптом, ключовим посередником між Ізраїлем і ХАМАСом.

Переговори за посередництва Катару, які призвели до семиденного припинення вогню наприкінці листопада і звільнення 100 заручників в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, що утримуються в ізраїльських в'язницях, схоже, зайшли в глухий кут.

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Очікувалося, що кабінет безпеки Ізраїлю обговорить план Єгипту в понеділок увечері.

Ісламський джихад, менша палестинська бойова група, що є союзником ХАМАСу, заявила, що делегація на чолі з її лідером у вигнанні Зіядом ан-Нахалою перебувала в Каїрі в неділю, 24 грудня. Його приїзд відбувся після переговорів, в яких останніми днями взяв участь ватажок ХАМАСу, що базується за межами Гази, Ісмаїл Ханія, що є позитивною ознакою того, що непрямі переговори ведуться.

Триетапний план передбачає спочатку припинення бойових дій щонайменше на тиждень і звільнення всіх цивільних заручників, що залишилися в Газі; потім тиждень, протягом якого будуть звільнені жінки-солдати в обмін на палестинських ув'язнених в ізраїльських в'язницях; і, нарешті, місячний період переговорів про звільнення солдатів-чоловіків в обмін на виведення ізраїльських військ.

“Нова фаза війни”

У понеділок ввечері стало відомо, що ХАМАС і “Ісламський джихад” відкинули пропозицію Єгипту.

Окремо три джерела з безпеки повідомили, що в результаті ізраїльського авіаудару за межами сирійської столиці Дамаска загинув старший радник в іранському Корпусі вартових ісламської революції.

Джерела повідомили Reuters, що радник, відомий як Сайєд Разі Мусаві, відповідав за координацію військового альянсу між Сирією та Іраном, який підтримує ХАМАС у Газі.

У заяві, зачитаній по іранському державному телебаченню, “Стражі ісламської революції” заявили, що Ізраїль “заплатить за цей злочин”.

Вашингтон, найважливіший союзник Ізраїлю, закликав ізраїльську владу перейти від широкомасштабних повітряних і наземних операцій в Секторі Гази до нової фази війни, зосередженої на точному націлюванні на лідерів ХАМАСу.

Але, незважаючи на зростаючий міжнародний резонанс з приводу гуманітарної катастрофи в Газі, в тому числі зростаючу критику з боку США, Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде продовжувати до “повної перемоги над ХАМАСом.

“Досі нам не вдалося б звільнити понад 100 заручників без військового тиску, — сказав Нетаньягу під час виступу в Кнесеті в Єрусалимі в понеділок. — І нам не вдасться звільнити всіх заручників без військового тиску”.

Сім'ї понад 100 ізраїльських заручників, які досі утримуються в Газі, спостерігали за промовою Нетаньягу з парламентської галереї, багато з них тримали плакати із закликом до Ізраїлю піти на угоду і скандували “Негайно!”.

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