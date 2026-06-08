Безпека Путіна під загрозою: Кремль боїться ШІ-стеження після подій в Ірані

Безпека Путіна під загрозою / © Associated Press

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Після ліквідації лідера Ірану спецслужби вимкнули частину системи захисту Путіна. У Кремлі бояться нових шпигунських можливостей систем захисту на основі штучного інтелекту, які можуть вбити Путіна.

Про це пише Financial Times.

Частину системи захисту Путіна вимкнули спецслужби

Джерела, знайомі з ситуацією у Кремлі, повідомляють, що російські служби безпеки закрили частини спеціальної системи спостереження, яка захищала Путіна та його найближчих помічників, після вбивства аятоли Алі Хаменеї в Тегерані.

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За словами одного з джерел, систему, яка є окремою від майже 300 тисяч камер у Москві, знову ввімкнули лише після того, як інженери ретельно перевірили її. Систему безпеки Путіна спробували ізолювати від інтернету. Така паніка у Кремлі виникла після того, як ізраїльська розвідка зібрала величезну кількість відеозаписів з іранських дорожніх камер, аби визначити точне місце перебування аятоли.

Ліквідація Алі Хаменеї стала свідченням технологічного стрибка, який тільки розпочинається: штучний інтелект використовують для збору та аналізу мільйонів годин відео, що були зібрані тисячами камер. Потім ці дані використали для ліквідації лідера Ірану.

Директор ФСБ Росії Олександр Бортніков минулого тижня попередив регіональних керівників служб безпеки, що величезний апарат стеження у Росії став вразливим. Він перетворився з методу стеження за росіянами на слабкість, яку можуть використати проти російських чиновників та Путіна зокрема.

Як штучний інтелект став способом знищення диктаторів

Хоча спецслужби, зокрема ізраїльська радіоелектронна розвідка, і раніше легко зламували камери безпеки, сучасні технології штучного інтелекту вивели це на новий рівень. ШІ дозволяє миттєво аналізувати колосальні масиви відеоданих та безпомилково розпізнавати специфічні закономірності, індивідуальні моделі поведінки потрібних об’єктів.

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Ізраїльська розвідка використала ШІ для картографування Тегерана та відстеження звичок охорони іранських посадовців. ШІ здатний миттєво розпізнавати передачу сумок, постійну зміну одягу, повторний проїзд перефарбованого авто.

Після виявлення цілі система швидко створює детальне досьє на неї та її оточення, інтегруючи дані з камер, соцмереж, хакерських зливів та навіть мікрофонів смартпристроїв. Західні посадовці та представники розвідок називають цю технологію «святим Граалем спостереження».

Є загроза, що глобальні міські системи відеоспостереження перетворюються на зброю у руках тих, хто має до них доступ. Ворожі спецслужби зможуть таємно сканувати мегаполіси та легше планувати ліквідації чи теракти. Наразі контррозвідки країн намагаються усунути точки вразливості.

Україна також використовувала технології ШІ для ліквідації зрадників, зокрема, камери дорожнього руху у РФ, геолокацію телефонів тощо. Українські хакери і зараз зламують камери у Кремлі. Крім цього, Україна отримує розвіддані від США та Великої Британії.

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Методи протидії

Проте цифрові методи стеження не є безпомилковими, адже такі угруповання, як «Хезболла» та «Хамас», успішно протидіють їм за допомогою низькотехнологічних методів — рукописних записок та старих аналогових телефонів.

Яскравим прикладом став лідер ХАМАС Ях’я Сінвар, якого не вдавалося виявити ізраїльській розвідці. Ізраїль використовував найсучасніші системи розвідки та ШІ-аналіз. Однак і вони не змогли виявити таємні ходи, якими він користувався.

Його ліквідували під час випадкового зіткнення. В останні хвилини життя він переховувався від дрона з ШІ, просто закривши обличчя шарфом та окулярами.

Путін: останні новини

Нагадаємо, останні заяви Володимира Путіна про «можливе завершення війни» та нібито успіхи окупантів насправді є спробою адаптувати інформаційний наратив до серйозних проблем РФ на фронті, в економіці та політиці.

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На тлі військових невдач російський диктатор змушений особисто брати участь у пропаганді, якою раніше займалися його речники. За оцінками Інституту вивчення війни, така риторика Кремля не свідчить про реальну готовність до миру.

Колишній заступник очільника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, зазначив, що ситуація для ворога погіршується щотижня. Лише за травень-червень втрати росіян склали близько 1500 осіб на один кілометр фронту, а загалом за п’ять тижнів перевищили 33 000 військовослужбовців.

Наразі зберігається критична для РФ тенденція: російська армія втрачає більше живої сили, ніж здатна постачати для відновлення резервів.

Володимир Путін та кремлівські чиновники використовують відсутність офіційних документів щодо саміту на Алясці у серпні 2025 року, щоб створити хибне враження про готовність Москви до переговорів. Російська сторона стверджує, що нібито згодна на компроміси, які обговорювалися з президентом США Дональдом Трампом.

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Водночас Путін відхилив лист Володимира Зеленського із закликом до припинення вогню та зустрічі лідерів, заявивши, що не бачить у ній сенсу.

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