Безпекова угода України з Канадою: документ підготовлено та надіслано до Офісу президента

Пані посол Канади в Україні наголосила, що у її країні цю угоду вважають документом про "безпекові запевнення – security assurances".

Перемовини щодо безпекової угоди України з Канадою активізовано. А її проєкт передано до Офісу президента Володимира Зеленського.

Про це розповіла пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць у коментарі "Європейській правді".

За словами Наталки Цмоць, Канада вже передала Києву проєкт відповідної угоди.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною", – сказала вона.

Пані посол також наголосила, що у Канаді цю угоду вважають документом про "безпекові запевнення – security assurances".

Цей підхід, за її словами, є спільним для G7.

"Серед держав G7 є прагнення надати Україні ці запевнення, і це – термінове питання", – пояснила вона.

Цмоць уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн

"Прем’єр-міністр Трюдо ще у вересні під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", – пояснила вона.

Нагадаємо, 12 січня Велика Британія уклала безпековий договір з Україною, який передбачає 10 років підтримки, допомогу у разі нового нападу, співпрацю в оборонному секторі.

Цей документ став першим під час повномасштабної війни для України, а також відкрив шлях до підписання подібних договорів із іншими міжнародними партнерами.

Тим часом Україна розпочала перемовини з Румунією про гарантії безпеки – з 9 державою, з якою ведуть такі переговори.

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