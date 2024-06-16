Безпекова угода США та України: експерт пояснив, як гарантії можуть бути реалізовані на практиці

Виникає питання щодо їхньої верифікації та дієвості.
Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років. Утім, все залежить від того, як ці угоди будуть реалізовані на практиці.
Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZ.UA.
"Ми вже маємо меморандум, підписаний у Будапешті, де країни-гаранти обіцяли нам збереження суверенітету й територіальної цілісності, але, як ми знаємо, одна з країн-гарантів порушила цей меморандум", - йдеться в повідомленні.
Експерт наголошує, що ці домовленості не ратифікуються в національних парламентах. Тож виникає питання щодо їхньої верифікації та дієвості.
"Те саме стосується й угоди із США. Через Конгрес цей документ не проходитиме, тому доводиться озиратися на Дональда Трампа, а він вирізняється досить принциповою позицією щодо російсько-українського протистояння. 13 червня він заявив: який зиск для Америки від того, що Україна переможе Росію? Він діє як політик. Думаю, у разі обрання на пост президента він денонсує та нівелює усі кейси військово-технічного співробітництва з нашою країною", - сказав Селезньов.
Він додав, що масштабні постачання озброєнь і техніки – лише ці фактори є визначальними у підтримці зусиль української армії та українського народу.
Нагадаємо, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії підписали 13 червня 10-річну двосторонню безпекову угоду. Вона повинна посилити оборонні спроможності України та стати кроком на шляху до можливого членства в НАТО.