Безпекові ініціативи ЄС: колишній очільник Міноборони Британії застеріг НАТО від катастрофічної помилки

На думку британського політика, внаслідок компромісів у політиці може "виникнути заплутана модель "оборонного союзу" ЄС,

Безпекові ініціативи Європейського Союзу можуть призвести до краху блоку НАТО, бо "федералістський проєкт робить всіх членів залежними один від одного та від центру".

Таку думку висловив колишній міністр оборони Великої Британії Ліам Фокс у своїй колонці у The Telegraph.

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"Наступним рубежем федералістського проекту ЄС є отримання контролю над тим, що робить держави суверенними – обороною. У Брюсселі точаться дебати щодо того, як цього досягти. Чи передадуть країни-члени ЄС свої сили під контроль командування ЄС?", - пише він.

На його думку, внаслідок компромісів у політиці може "виникнути заплутана модель "оборонного союзу" ЄС, достатньо реальна, щоб підірвати європейську безпеку, але недостатньо потужна, щоб захистити її".

"Контракти, укладені оборонним фондом ЄС на основі "розширення стратегічної автономії ЄС", перешкоджатимуть здатності держав-членів співпрацювати з союзниками в складних коаліціях над новими оборонними проектами", - вважає Фокс.

Британський політик підкреслив, що незалежність Британії "дозволила нам постійно рухатися швидше та далі в озброєнні України, надаючи танки, коли ніхто інший не робив цього, і дозволяючи нашим союзникам завдавати ударів по цілях усередині Росії, поки наші союзники вагаються, а потім наслідують їхній приклад".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи будуть війська НАТО в Україні.

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