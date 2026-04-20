"Безперервне нагнітання страху": в Естонії відреагували на слова Зеленського про Росію

В Естонії відреагували на слова Зеленського про можливу загрозу для Балтійських країн / © Associated Press

В Естонії відреагували на слова українського президента Володимира Зеленського про ймовірну підготовку РФ до атаки на Балтійські країни. Там зазначили. що подібні формулювання фактично відтворюють російські пропагандистські наративи.

Про це повідомляє ERR, що цитує естонських чиновників.

Політики прокоментували слова Зеленського про те, що Росія може блокувати інтернет не лише для придушення критики влади, а й для того, щоб запобігти суспільному невдоволенню перед можливою масштабною мобілізацією. Він також припустив, що її метою може бути як продовження війни проти України, так і потенційна атака на країни Балтії.

Естонські ж посадовці вважають, що подібні формулювання фактично відтворюють російські пропагандистські наративи.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що такі слова не відповідають наявним розвідувальним оцінкам.

«Такі заяви, по-перше, не відповідають нашим розвідувальним даним та оцінці безпекової ситуації. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала війська або готувалася до нападу на НАТО чи країни Балтії. Навпаки, РФ зараз не перебуває в сильній позиції ні на фронті в Україні, ні економічно», — сказав він.

Водночас Цахкна наголосив, що НАТО залишиться здатним до реагування у разі будь-якої агресії проти країн-членів.

Голова комітету з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон також прокоментував заяви Зеленського, зазначивши, що вони можуть посилювати російську пропаганду.

«Це підживлює російський наратив про те, що вони нібито виграють, а інші — програють», — заявив він, додавши, що подібні меседжі краще обговорювати напряму між союзниками, а не через ЗМІ.

Лідер Консервативної народної партії Естонії Мартін Хельме пішов далі та заявив, що подібні висловлювання використовуються для створення атмосфери страху.

«Безперервне нагнітання страху не допомагає ухвалювати раціональні рішення, а перетворюється на риторичні заяви», — сказав він.

Попри критику естонські політики наголошують, що підтримка України залишається незмінною.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше припустив декілька варіантів причин проведення масштабної мобілізації в РФ: для того, щоб повторити великий наступ на Україну, «щоб менше витрат і менше зусиль. І зробити паралельний наступ туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил». Глава держави не виключив, що таким місцем, де потрібно менше військ, можуть стати країни Балтії.

Тим часом колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат Метью Брайза заявив, що Кремль може застосувати сценарій за аналогією з подіями у Криму та на Донбасі через Сувальський коридор.