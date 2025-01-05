Безпілотне таксі "захопило" пасажира: чоловік пропустив рейс через збій у авто

Його безпілотне таксі з автопілотом замість звичайної подорожі почало кружляти на стоянці аеропорту Лос-Анджелеса.

Пасажир Майк Джонс із Лос-Анджелеса не зміг потрапити на свій рейс до Аризони через неочікуваний збій безпілотного таксі Waymo.

Інцидент висвітлило німецьке видання Bild.

Майк, який планував спокійно дістатися додому в Скоттсдейл, штат Аризона, опинився в ситуації, яка більше нагадувала науково-фантастичний трилер. Його безпілотне таксі з автопілотом замість звичайної подорожі почало кружляти на стоянці аеропорту Лос-Анджелеса.

Пасажир одразу зрозумів, що щось пішло не так, і спробував самостійно зупинити машину. Однак усі його спроби вийти з авто виявилися марними. Автомобіль, оснащений сучасними системами автономного керування, ігнорував команди, залишаючи Майка пристебнутим у салоні.

Чоловік зв’язався зі службою техпідтримки Waymo, але навіть їхні спроби зупинити автомобіль дистанційно не дали результату. Лише після восьми кіл співробітникам компанії вдалося вручну зупинити машину.

До того моменту Майк уже пропустив свій рейс.

За тиждень після інциденту Майк все ще чекає на вибачення від компанії Waymo або компенсацію за втрачений рейс.

“Де співчуття? Це черговий приклад незрілості сучасного цифрового світу. Продукт недопрацьований, і ніхто не бере відповідальності за помилки перед клієнтом”, — поскаржився чоловік в інтерв’ю CBS News Los Angeles.

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Майк, який працює у сфері технологій, наголосив, що підтримує розвиток автономного транспорту, але після такого випадку категорично відмовився від послуг безпілотних таксі.

“Наступного разу я просто замовлю Uber”, — підсумував він.

Waymo, дочірня компанія Google, наразі не прокоментувала цей випадок.