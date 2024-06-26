Безпілотник атакував будівлю з російськими військовими на Бєлгородщині: вона повністю згоріла

Через пожежу та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб.
Безпілотник атакував будівлю школи у Бєлгородській області, вона повністю згоріла.
ASTRA з'ясувала, що там базувалися російські військові.
Напередодні дрон-камікадзе здетонував у школі у селі Мощене Яківлівського міського округу – за 25 км від кордону з Україною. Заклад давно не функціонує за призначенням.
«У селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи», — прозвітували представники влади.
За даними джерел ASTRA, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один військовослужбовець, ще один постраждав.
Крім того, через приліт, пожежу та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб.
Нагадаємо, українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії.
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