Безпілотник атакував будівлю з російськими військовими на Бєлгородщині: вона повністю згоріла

Через пожежу та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб.

Безпілотник атакував будівлю школи у Бєлгородській області, вона повністю згоріла.

ASTRA з'ясувала, що там базувалися російські військові.

Напередодні дрон-камікадзе здетонував у школі у селі Мощене Яківлівського міського округу – за 25 км від кордону з Україною. Заклад давно не функціонує за призначенням.

«У селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи», — прозвітували представники влади.

За даними джерел ASTRA, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один військовослужбовець, ще один постраждав.

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Крім того, через приліт, пожежу та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків довелося евакуювати 200 осіб.

Нагадаємо, українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії.

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