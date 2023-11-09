Безпілотник атакував у Курській області маслоробний комбінат: деталі від ворога (фото)

Росіяни стверджують, що були скинуті три касетні боєприпаси.
Росіяни заявили 9 листопада про атаку безпілотника з касетними боєприпасами по маслоробному комбінату у місті Суджа Курської області.
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Старовойт стверджує, що на маслоробний комбінат у місті Суджа було скинуто три касетних боєприпаси.
"Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Один не розірвався, для його знешкодження викликані сапери", – йдеться в заяві губернатора.
За словами очільника області, постраждалих немає.
До слова, напередодні в Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний". На місці працювали близько 30 пожежників та 16 одиниць техніки.
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