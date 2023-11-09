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Безпілотник атакував у Курській області маслоробний комбінат: деталі від ворога (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Безпілотник атакував у Курській області маслоробний комбінат: деталі від ворога (фото)

Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт

Росіяни стверджують, що були скинуті три касетні боєприпаси.

Росіяни заявили 9 листопада про атаку безпілотника з касетними боєприпасами по маслоробному комбінату у місті Суджа Курської області.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. 

Старовойт стверджує, що на маслоробний комбінат у місті Суджа було скинуто три касетних боєприпаси.

"Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Один не розірвався, для його знешкодження викликані сапери", – йдеться в заяві губернатора.

За словами очільника області, постраждалих немає.

Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / © Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / © Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / © Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / © Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / © Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / © Роман Старовойт
Уламки та залишки боєприпасів після атаки по маслоробному заводу в Курській області / Фото: Роман Старовойт

До слова, напередодні в Бурятії спалахнула потужна пожежа на гірничо-збагачувальному комбінаті "Озерний". На місці працювали близько 30 пожежників та 16 одиниць техніки.

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Перегляди
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