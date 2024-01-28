Безпілотник у Йорданії атакував американських військових — Байден зробив заяву

Внаслідок нічної атаки БПЛА на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, що понад 20 зазнали поранень.

Про це пише ВВС із посиланням на заяву Центрального командування США (Centcom) і заяву президента США.

Як повідомляє видання, президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".

Це перша загибель американських солдатів у регіоні після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

"Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними групами бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку. Не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час і способом, який самі оберемо", – сказав Байден.

Це стало першим випадком, коли військові США загинули від вогню на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом у Газі. Центральне командування США зазначило, що також 25 американських військовослужбовців дістали поранення внаслідок атаки безпілотника.

"Троє американських військовослужбовців, яких ми втратили, були патріотами у найвищому розумінні (...) Ми з Джилл (перша леді США Джилл Байден — ред.) приєднуємося до сімей і друзів наших загиблих — і американців по всій країні — у сумі за втратою цих воїнів у цій мерзенній і цілком несправедливій атаці", — додав Байден.

Імена загиблих і поранених військовослужбовців поки не розголошуються, оскільки офіційні особи працюють над повідомленням їхніх родин.

Йорданія, близький союзник Америки, деякий час розташовувала військові бази США. За оцінками, там зазвичай дислокується близько 3000 американських військових. А 18 січня стало відомо, що армія Йорданії завдала авіаударів по південній частині Сирії, внаслідок яких загинули 10 людей.

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