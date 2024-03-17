Безпілотники атакували аеропорт "Домодєдово" в Москві: з'явилися відео вибухів та пожеж

Тим часом російська влада заявляє про відбиття атаки дронів на Москву.

У Мережі з'явилися відео атаки безпілотниками московського аеропорту "Домодєдово". Після удару по території аеропорту спалахнули пожежі.

Відед наслідків публікують російські телеграм-канали та пабліки.

На відео чути потужні звуки вибухів та видно пожежі. На кадрах також видно, як деякі росіяни знімали безпілотник, поки він не вдарив - тоді вони почали швидко втікати.

На іншому відео, яке зняте із-середини, видно дим та чути звуки сигналізації. Росіяни шоковані подіями.

"Ох**ти. Що це було", - коментує співробітник російського аеропорту.

Тим часом російська влада заявляє про відбиття атаки дронів на Москву.

"Силами ППО в Домодєдові відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. Ще одного безпілотника, який летів на Москву, знищено в Раменському. У Ступінському міському окрузі тсилами ППО відбито атаку ще одного безпілотника", - заявив мер міста Москва Сергій Собянін.

За його словами, на місці падіння уламків набіто руйнувань та постраждалих немає.

Аеропорт "Домодєдово" у Москві атакований безпілотника - спалахнула пожежа

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву.

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