Безпілотники атакували кілька регіонів Росії вночі: в одному з міст оголошена часткова евакуація

Невідомі БПЛА атакували кілька регіонів Росії цієї ночі. Росіяни, як завжди, звинувачують в атаці українців.

Про це повідомляють рос"ЗМІ".

Російською "системою ППО" начебто "збито" мінімум 23 "безпілотники ЗСУ".

Місцеві жителі розповіли, що на півдні Смоленської області начебто збито безпілотники. Губернатор Анохін повідомив, що в містах Єльня та Рославль "силами ППО та РЕБ" збито та "придушено" 7 безпілотних літальних апаратів. Попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Мінімум 14 безпілотників "збито" над Брянською областю заявив губернатор Богомаз. Він написав, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці знищення БПЛА.

"У ніч на 18 вересня черговими засобами Міністерства оборони РФ знищено БПЛА над Тульською областю", - повідомило міністерство з регіональної безпеки Тульської області.

У росіян була гаряча ніч / Фото: із соцмереж

Губернатор Кличков заявив про "знищення" щонайменше одного БПЛА над Орловською областю. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування не надходило.

А ось в одному з регіонів Росії ситуація справді напружена: у Торопці Тверській області відбувається часткова евакуація населення. Рішення ухвалив губернатор Ігор Руденя. У регіоні "веде роботу ППО", рятувальники локалізують пожежу, яка виникла у результаті атаки безпілотників. "Проводяться необхідні заходи. Ситуація перебуває на контролі", - переконує місцева влада. Місцеві жителі повідомляють, що атаковані склади з боєприпасами.

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Нагадаємо, раніше в російському Брянську пролунала серія вибухів. Влада заявила про відбиття масованої дронової атаки.

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