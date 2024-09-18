Безпілотники атакували кілька регіонів Росії вночі: в одному з міст оголошена часткова евакуація

"Сили ППО" намагаються відбити потужну атаку.
Невідомі БПЛА атакували кілька регіонів Росії цієї ночі. Росіяни, як завжди, звинувачують в атаці українців.
Про це повідомляють рос"ЗМІ".
Російською "системою ППО" начебто "збито" мінімум 23 "безпілотники ЗСУ".
- Місцеві жителі розповіли, що на півдні Смоленської області начебто збито безпілотники. Губернатор Анохін повідомив, що в містах Єльня та Рославль "силами ППО та РЕБ" збито та "придушено" 7 безпілотних літальних апаратів. Попередньо постраждалих та руйнувань немає.
- Мінімум 14 безпілотників "збито" над Брянською областю заявив губернатор Богомаз. Він написав, що постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці знищення БПЛА.
- "У ніч на 18 вересня черговими засобами Міністерства оборони РФ знищено БПЛА над Тульською областю", - повідомило міністерство з регіональної безпеки Тульської області.
- Губернатор Кличков заявив про "знищення" щонайменше одного БПЛА над Орловською областю. Офіційної інформації про постраждалих та руйнування не надходило.
- А ось в одному з регіонів Росії ситуація справді напружена: у Торопці Тверській області відбувається часткова евакуація населення. Рішення ухвалив губернатор Ігор Руденя. У регіоні "веде роботу ППО", рятувальники локалізують пожежу, яка виникла у результаті атаки безпілотників. "Проводяться необхідні заходи. Ситуація перебуває на контролі", - переконує місцева влада. Місцеві жителі повідомляють, що атаковані склади з боєприпасами.
Нагадаємо, раніше в російському Брянську пролунала серія вибухів. Влада заявила про відбиття масованої дронової атаки.
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