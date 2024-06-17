Безпілотники атакували Липецький тракторний завод та металургійний комбінат (відео)

Про вибухи говорять також жителі Воронезької області.

Жителі російського міста Липецьк повідомили про атаку безпілотників на місцевий тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат.

Також читайте Невідомі безпілотники масово атакували Ростовську область Росії

Про це інформує telegram-канал ASTRA.

"Жителі Липецька повідомили про вибухи та дим над тракторним заводом", - пише канал.

Пізніше місцевий губернатор заявив про нібито "подавлення безпілотників" над Липецьком та промисловою територією міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни поскаржилися на потужну атаку безпілотників вночі.

Крім того, ми раніше інформували, що мешканців одного з російських міст охопила паніка через невідомий БпЛА.

Читайте також: