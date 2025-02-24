Безпілотники атакували НПЗ у Рязані: зайнялася пожежа

Місцеві жителі розповідають про кілька вибухів в районі НПЗ.
В ніч проти 24 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській Рязані, після чого зайнялася пожежа.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Вони повідомлять, зо в результаті атаки українських безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа.
Місцеві жителі пишуть, що чули кілька ударів у районі заводу, а потім спостерігали пожежу.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували Сизранський НПЗ у Росії.
Ми раніше інформували, що дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї.
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