Безпілотники атакували НПЗ у Рязані: зайнялася пожежа

Місцеві жителі розповідають про кілька вибухів в районі НПЗ.

В ніч проти 24 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській Рязані, після чого зайнялася пожежа.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Вони повідомлять, зо в результаті атаки українських безпілотників на підприємстві спалахнула пожежа.

Місцеві жителі пишуть, що чули кілька ударів у районі заводу, а потім спостерігали пожежу.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Сизранський НПЗ у Росії.

Ми раніше інформували, що дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї.

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