Безпілотники атакували російський Енгельс: Міноборони каже, що всі збили

Міноборони та місцеві чиновники традиційно мовчать про наслідки.

У середу, 20 березня, на території російського міста Енгельс Саратовської області прогриміли вибухи.

Місцеві повідомили, що над містом було чутно від 2 до 4 вибухів.

Повідомляється, що перед вибухами жителі Енгельса чули в небі звук мотора. За їхніми словами, у місті також спрацювала сирена.

Користувачі в соцмережах повідомляють, що в районі аеродрому чутно було вибухи, виникла пожежа та приїхали рятувальники.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що над Енгельсом були нібито знищені безпілотні літальні апарати. Він запевняє, що протиповітряна оборона "спрацювала своєчасно й ефективно".

"Постраждалих і руйнувань інфраструктури при падінні уламків попередньо немає", — написав Бусаргін у Telegram.

У Міноборони РФ кажуть, що збили п'ять українських безпілотників - один над Бєлгородщиною, а чотири - на Саратівською областю.

Зазначимо, що поблизу міста Енгельс розташований російський аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2".