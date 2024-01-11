Безпілотники атакували три області РФ: Міноборони замовчує наслідки ударів

У Росії в ніч проти 11 січня знову був наліт невідомих безпілотників. У Міністерстві оборони Росії заявили, що засобами ППО РФ було перехоплено нібито три українські БПЛА над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.

У відомстві тако повідомили, що сили ППО спрацювали приблизно о 04:30 ранку за московським часом.

"Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей", — сказано в повідомленні.

Раніше губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв написав, що два безпілотники були збиті над територією Кам'янського району.

А губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша повідомив, що на околиці Калуги вибухнув безпілотник. Дрон здетонував над технічною спорудою насосної станції, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень.

Нагадаємо, 9 січня росіяни заявили про збиття невідомого безпілотника в Курській області.