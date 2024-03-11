Безпілотники атакували важливий склад боєприпасів у Волгоградській області – ЗМІ

Під час масової атаки безпілотниками в ніч проти 8 березня два БПЛА впали на територію арсеналу з боєприпасами у селищі Котлубань Волгоградської області РФ.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланнями на джерела.

Нагадаємо, 8 березня в Міноборони відзвітували, що збили над Волгоградською областю 15 безпілотників. За даними ASTRA, два дрони впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань. Один безпілотник після падіння вибухнув.

Попередньо постраждалих немає. Про руйнування також нічого не відомо.

Зазначається, що військова частина 57229/51, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. За даними сервісу Wikimapia, там розташований арсенал Головного ракетного артилерійського управління Міноборони РФ.

В ASTRA також нагадали, що 24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї військової частини. Тоді потерпілих та руйнувань не було.

Того ж року, але 16 листопада, дрон атакував цю ж військову частину, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. З території в/ч евакуювали 630 осіб.

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