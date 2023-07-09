Безпілотники США знищили лідера ІДІЛ у Сирії: раніше їм заважали російські винищувачі

Удар по ватажку ІДІЛ у Сирії був здійснений дронами MQ-9.

У Збройних силах США заявили про ліквідацію Усами аль-Мухаджера - лідера терористичного угруповання ІДІЛ на сході Сирії в результаті удару безпілотника.

Про це йдеться в заяві Центрального командування США в неділю, 9 липня, передає Al Jazeera.

“Ми чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні. ІДІЛ залишається загрозою не лише для регіону, але й за його межами”, — сказав начальник Центрального командування США (CENTCOM) генерал Майкл Курілла, уточнивши, що удару було завдано у п'ятницю, 7 липня.

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За інформацією CENTCOM, під час операції жоден цивільний не загинув, але сили коаліції “вивчають повідомлення про поранення цивільного населення”.

Американські військові додали, що удар по ватажку ІДІЛ у Сирії “був здійснений тими ж [дронами] MQ-9, які... зазнали переслідувань російської авіації під час зіткнення, яке тривало майже дві години”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські безпілотники, які беруть участь в операціях проти ІДІЛ в Сирії, зазнали переслідувань з боку російської військової авіації.

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