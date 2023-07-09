Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Безпілотники США знищили лідера ІДІЛ у Сирії: раніше їм заважали російські винищувачі

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1734
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Безпілотники США знищили лідера ІДІЛ у Сирії: раніше їм заважали російські винищувачі

Американський безпілотник MQ-9 ліквідував у Сирії ватажка ІДІЛ / Фото: ДАІ Криму

Удар по ватажку ІДІЛ у Сирії був здійснений дронами MQ-9.

У Збройних силах США заявили про ліквідацію Усами аль-Мухаджера - лідера терористичного угруповання ІДІЛ на сході Сирії в результаті удару безпілотника. 

Про це йдеться в заяві Центрального командування США в неділю, 9 липня, передає Al Jazeera.

“Ми чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні. ІДІЛ залишається загрозою не лише для регіону, але й за його межами”, — сказав начальник Центрального командування США (CENTCOM) генерал Майкл Курілла, уточнивши, що удару було завдано у п'ятницю, 7 липня.

За інформацією CENTCOM, під час операції жоден цивільний не загинув, але сили коаліції “вивчають повідомлення про поранення цивільного населення”.

Американські військові додали, що удар по ватажку ІДІЛ у Сирії “був здійснений тими ж [дронами] MQ-9, які... зазнали переслідувань російської авіації під час зіткнення, яке тривало майже дві години”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські безпілотники, які беруть участь в операціях проти ІДІЛ в Сирії, зазнали переслідувань з боку російської військової авіації. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1734
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація