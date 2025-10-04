Безпілотник над аеропортом Франкфурта: поліція затримала підозрюваного

Співробітники Федеральної поліції Німеччини в аеропорту Франкфурта-на-Майні / © dw.com

Поліція Франкфурта-на-Майні затримала 41-річного чоловіка, підозрюваного у запуску дрона над місцевим аеропортом, який є найбільшим у Німеччині. Одразу кілька німецьких ЗМІ повідомили про це в суботу, 4 жовтня.

За інформацією агентства dpa, інцидент стався 2 жовтня. За даними таблоїду Bild , це сталося вранці 3 жовтня.

Дрон вдалося швидко посадити в безпольотній зоні аеропорту, тож подія не призвела до затримок і скасувань рейсів. Як пише Bild, дрон помітила встановлена поліцією система виявлення безпілотників. Про такі літальні апарати також нерідко повідомляють пілоти і автомобілісти, зазначає газета.

За її інформацією, затриманий — громадянин Хорватії. Щодо нього порушено справу про адміністративне правопорушення, йому загрожує штраф. Представник поліції сказав dpa, що немає жодних підтверджень його зв’язків з Росією. За словами правоохоронця, останнім часом за допомогою дешевих цивільних дронів нерідко робляться незаконні знімки над в’язницями, аеропортами і військовими базами.

Дрони в аеропорту Мюнхена

Це — не перший інцидент з безпілотниками в німецьких аеропортах за останні дні. Увечері 2 і 3 жовтня аеропорту Мюнхена — другому за розміром в Німеччині — доводилося припиняти роботу через появу невідомих дронів. Причому це були військові розвідувальні безпілотники, вказує Bild з посиланням на таємну доповідь поліції.

Через появу безпілотників рейси скасовували, перенаправляли в інші міста або відкладали. Унаслідок цього першого дня це зачепило близько 3000 пасажирів — сотням з них довелося провести ніч на розкладачках у терміналах. Наступного разу аналогічна подія позначилася на планах близько 6500 пасажирів. Для них також встановили розкладні ліжка, їм видали ковдри, напої та їжу. Ситуацію ускладнював і підвищений пасажиропотік, викликаний Октоберфестом у Мюнхені.

Представництво Німеччини при НАТО повідомило, що для посилення захисту аеропорту Мюнхена від безпілотників були викликані фахівці Бундесверу.

В Європі почастішали інциденти з невідомими дронами

За останні кілька тижнів дрони помічали над аеропортами і критично важливими об’єктами одразу кількох європейських країн. Їх бачили над містом Кіль на півночі Німеччини, над архіпелагом Карлскруна, де розташовано найбільшу військово-морську базу Швеції, і над військовими об’єктами Осло. А біля аеропорту Росволл в Му-і-Рані (Норвегія) затримали трьох громадян Німеччини за незаконне використання дронів, пише норвезька газета газета Helgelendingen .

Крім того, через появу безпілотників авіасполучення доводилося припиняти в аеропортах Копенгагена і в місті Ольборг на півночі Данії. На тлі цих епізодів та інших подібних випадків спецслужби країни заявили, що Росія веде гібридну війну проти Данії. Напередодні повідомлялося, що над військовою базою у Бельгії також літало 15 дронів. Хоч у Москві подібні закиди спростовують, однак аналітики ISW виснували, що нинішня ситуація свідчить про посилення заходів РФ з метою дестабілізації Європи.

Що передувало

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Прем’єр-міністр Крістен Міхал пояснив, що літаки не були збиті, тому що для застосування сили існують певні параметри. Він додав, що консультації з союзниками по НАТО прояснять, як діяти наступного разу.

Зауважимо, 22 вересня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив Росію, що всі її об’єкти, які увійдуть до повітряного простору країни, збиватимуться.

Того ж дня і голова МЗС Великої Британії Іветт Купер заявила, що її країна і НАТО готові реагувати на порушення повітряного простору Альянсу. Купер наголосила: «Якщо буде потрібно зупиняти літаки, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо».

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також заявив, що його держава готова застосувати силу в разі необхідності та збиватиме російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.