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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Безпілотники атакують Москву: у Шереметьєво обмежили польоти

У Росії через атаку безпілотників запровадили обмеження на роботу аеропортів: у московському Шереметьєво рейси виконують лише за погодженням із відповідними службами, а в аеропорту Краснодара тимчасово припинили приймання та відправлення літаків.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

У Росії під час атаки безпілотників запровадили тимчасові обмеження на роботу аеропортів.

Зокрема, московський аеропорт Шереметьєво приймає та відправляє рейси лише за погодженням із відповідними органами, а в аеропорту Краснодара тимчасово призупинили приймання та випуск повітряних суден.

Про це повідомили в Росавіації.

За даними російського відомства, у московському аеропорту Шереметьєво діють тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагавані. Через це рейси виконуються лише після погодження з відповідними службами.

Крім того, Росавіація повідомила про запровадження тимчасових обмежень на приймання та відправлення літаків в аеропорту Краснодара.

Перед цим російські Telegram-канали та місцева влада повідомляли про атаку безпілотників на Москву та Московську область. Інформація про можливі наслідки атаки уточнюється.

Удари по Москві — Україна дістала «серце» Росії

Нагадаємо, влада Москви заявила, що від початку доби 4 липня сили протиповітряної оборони нібито знищили 16 безпілотників, які, за твердженням російської сторони, прямували до столиці РФ.

У середу, 1 липня, під Москвою — у Люберцях — спалахнула електропідстанція, внаслідок чого частина міста залишилась без світла. Місто розташоване всього за 15 км від столиці РФ.

Раніше видання The Economist припустило, що оголошена президентом України Володимиром Зеленським 40-денна кампанія ударів по території Росії є не лише військовою, а й політичною стратегією, покликаною змусити Кремль перейти до предметних переговорів до серпня — саме в той момент, коли російське керівництво вирішуватиме, чи розпочинати новий осінньо-зимовий наступ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
230
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