Безпілотники атакували два танкери в Таганрозькій затоці: що заявляє влада РФ

Танкер РФ / © Associated Press

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У ніч проти 8 липня безпілотники атакували два танкери в Таганрозькій затоці. Російська влада стверджує, що внаслідок удару постраждали двоє людей, а розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомив виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар, пошкоджень зазнали два танкери, які прямували до Ростова-на-Дону. Посадовець заявив, що обидва судна були без вантажу, тому витоку нафтопродуктів не сталося. На одному з танкерів евакуювали екіпаж.

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Слюсар також повідомив про двох постраждалих. Одному допомогу надали на місці, іншого доправили до лікарні. Після медичного огляду, за його словами, обидва відмовилися від госпіталізації.

Крім того, російський чиновник заявив, що вночі Ростовська область зазнала масштабної атаки безпілотників. За його твердженням, сили ППО нібито збили близько 70 дронів. Атака, як стверджується, зачепила 11 районів області, а також Новошахтинськ, Каменськ-Шахтинський і акваторію Таганрозької затоки.

Водночас незалежного підтвердження заяв російської влади щодо кількості збитих безпілотників, пошкоджень суден і обставин атаки наразі немає.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що за одну ніч українські військові уразили вісім танкерів так званого тіньового флоту РФ. За його словами, усі судна перебувають під міжнародними санкціями, мають дедвейт близько 7 тисяч тонн, довжину близько 140 метрів і були збудовані у 2006–2012 роках. Серед названих танкерів — «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Теті», «Алексей Саврасов» і «Пенелопа». У повідомленні йдеться про вісім суден, хоча перелічено сім назв. Також зазначається, що Україна завдала найглибшого удару по території РФ від початку повномасштабної війни. Однією з цілей став Омський нафтопереробний завод, де після атаки виникла пожежа.

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