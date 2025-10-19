Безпілотники атакували газовий завод та НПЗ у Росії (фото, відео)

Реклама

У ніч проти 19 жовтня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про атаки дронів на промислові об’єкти в Оренбурзькій та Самарській областях.

Про це повідомляють росЗМІ.

Які об’єкти потрапили під удар

Стало відомо, що один із безпілотників влучив по території газопереробного заводу в Оренбурзі. Губернатор регіону Денис Паслер заявив, що на підприємстві сталося займання, яке вдалося локалізувати. За попередніми даними, постраждалих немає.

Місцеві жителі публікують у соцмережах відео та фото великої пожежі, яка, за їхніми словами, спалахнула після вибуху на заводі. Очевидці чули гучні звуки схожі на детонацію, а в небо підійнявся густий стовп диму.

Крім того, російські медіа повідомили про можливий удар по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. На опублікованих у мережі кадрах видно спалахи та дим поблизу промислової території. Водночас місцева влада наразі не підтверджує факт ураження підприємства. Мовляв, причини вибухів з’ясовуються.

Нагадаємо, 16 жовтня дрони вдарили по НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово. Об’єкт розташований приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України.

Встановлено, що пошкоджень зазнала установка Л-24/300. Система відповідає за гідроочищення нафтопродуктів. Її потужність становить близько 24 тонн сировини на годину (300 тисяч тонн на рік).