Безпілотники атакували Воронезьку область РФ: що опинилося під ударом

У РФ вночі було неспокійно / © Associated Press

Уночі, 17 серпня, безпілотники атакували Воронезьку область Росії. Місцеві жителі чули серію вибухів у різних куточках регіону.

Повідомляється про ймовірне ураження великого залізничного вузла — могли атакувати залізничну станцію у місті Ліски Воронезької області, що вважається одним з найбільших залізничних вузлів Південно-Східної вітки залізниці Росії.

Жителі повідомили про звуки прольоту щонайменше шести безпілотників та гучні звуки над містом.

Губернатор Воронезької області повідомив, що на сході області та над самим обласним центром сили ППО нібито збили кілька ударних дронів.

«Уламки безпілотників у місті пошкодили вікна житлового будинку, інформації про постраждалих немає», — зазначив губернатор.

Нагадаємо, 15 серпня Сили оборони здійснили успішну атаку на важливі військові об’єкти РФ — Сизранський нафтопереробний завод у Росії та ворожий пункт управління на окупованій частині Донецької області.