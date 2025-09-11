Безпілотники порушили повітряний простір ще однієї країни НАТО

Російський ударний дрон

Реклама

Після атаки російських дронів на Польщу, вранці у середу, 10 вересня, ще два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

За інформацією видання, на внутрішньому брифінгу НАТО поінформували про два дрони, які о 10 годині ранку з’явилися в небі Литви.

Реклама

В Альянсі припускають, що таким чином їх хотіли перевірити на швидкість реакції і з’ясувати, які засоби будуть задіяні для протидії безпілотникам.

Версія про пряму атаку не розглядається, бо серед уламків не знайшли вибухових речовин.

«Ґрунтуючись на наявній інформації, ми припускаємо, що безпілотники, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО», — сказав високопоставлений офіцер Альянсу.

Окрім того, видання повідомило, що над Польщею було зафіксовано від 22 до 25 безпілотників. Це вказує на те, що порушення повітряного простору не було випадковістю.

Реклама

Згідно з попереднім польським розслідуванням, п’ять безпілотників летіли у бік бази НАТО. Три з них були збиті нідерландськими винищувачами F-35. Два інші впали з інших невідомих причин.

Вказується, що саме через цю базу НАТО здійснює постачання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.

Два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, було знайдено у Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави. Один з них упав біля колишнього військового аеродрома, де тепер дислокується підрозділ територіальної оборони.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака російських дронів на Польщу, яка відбулася в ніч проти 10 вересня, може бути частиною спільних військових навчань Росії та Білорусі, які розпочинаються цими днями.

Як повідомлялося раніше, на території республіки Білорусь З 12 по 16 вересня відбудуться спільні військові навчання Білорусі та Росії «Захід-2025».