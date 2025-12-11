ТСН у соціальних мережах

Безпілотники потужно атакували російський хімзавод: де гриміло і палало

Дрони атакували Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.

Уночі під ударом опинився Великий Новгород у Росії. Там після обстрілу здійнялася масштабна пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомили моніторингові канали.

Російська протиповітряна оборона намагалася збити дрони.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що загалом у Великому Новгороді прогриміло щонайменше 6 вибухів близько 03:30 години, після чого в одному з районів міста помітили займання.

Моніторингові канали повідомляють, що пожежа у Великому Новгороді здійнялася на хімічному заводі ПАТ «Акрон». Відомо, що підприємство виробляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також промислові продукти.

Нагадаємо, у ніч проти 11 грудня Росія повідомила про одну з наймасштабніших атак дронів за останній час. У Москві та Підмосков’ї протягом кількох годин фіксували вибухи та роботу ППО, а в Смоленській області було уражено стратегічний енергетичний об’єкт. На тлі атаки Росавіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків у московському аеропорту «Шереметьєво».

