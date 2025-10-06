У Тюмені паніка та пожежа: безпілотники атакували російський НПЗ, встановивши новий рекорд

Нафтопереробний завод

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Тюмені (РФ) сталася атака безпілотників на територію підприємства, що викликало підвищену тривогу серед місцевих жителів. Як повідомив інформаційний центр уряду Тюменської області, «три БпЛА знешкоджені на території підприємства в Тюмені».

Про це повідомили російські ЗМІ.

Влада запевнила, що завдяки оперативним діям екстрених служб вдалося запобігти детонації безпілотників.

Реклама

«Постраждалих немає. Вибухів та горіння не допущено. Всі підприємства в цьому районі працюють у штатному режимі і не припиняли свою роботу», — заявили представники влади.

Відомо, що безпілотник вразив НПЗ у Тюмені, пролетівши понад 2000 км углиб Росії. Водночас, у місцевих пабліках з’явилися відео, що демонструють проїзд великої кількості пожежних машин. Містяни повідомляли, що чули два вибухи. Також вони в паніці коментували події у відео.

Ймовірно, що ціллю був нафтопереробний завод (НПЗ) в Антипіно, хоча місцеві служби порятунку (МНС) раніше спростовували інформацію про пожежу на НПЗ.

Відео з соцмереж про атаку безпілотників у Тюмені. / © соцмережі

Як пише Defense Express, українські далекобійні дрони, схоже, досягли нового рекорду дальності польоту. Адже ця ціль у Тюмені розташована майже за 2000 км від поточної лінії фронту.

Реклама

Наразі немає інформації про ураження ключових установок первинної переробки нафти або початок масштабної пожежі, але сам факт успішного подолання дронами понад 2000 км є більш важливим. Цей безпрецедентний удар виявив повну неготовність російської протиповітряної оборони в глибокому тилу: у Тюмені не було оголошено повітряної тривоги, що свідчить про те, що місцеві служби не очікували атаки на таку відстань.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 4 жовтня, Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України провели успішну спільну операцію з російським повстанським рухом «Черная искра». Ціллю атаки став критично важливий нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області Російської Федерації.

А у ніч проти неділі, 5 жовтня 2025 року, у Нижньогородській області Російської Федерації пролунали численні вибухи, які місцеві жителі пов’язують з атакою невідомих дронів. Ймовірною ціллю удару став Нижньогородський нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойл» у місті Кстово, в районі якого спалахнула масштабна пожежа.