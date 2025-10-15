Безпілотники вгатили по території НПЗ у російській Уфі (відео)

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

У Росії невідомі дрони 15 жовтня атакували територію нафтопереробного заводу «Уфаоргсинтез» в Уфі, що в Башкортостані. В аеропорту Уфи запровадили план «Килим».

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, в Уфі безпілотник атакував, ймовірно, промзону, де розташований НПЗ «Уфаоргсинтез», що належить «Башнефти». Очевидці зняли на відео польоти дронів.

Місцеві жителі пишуть, що дим видно у районі Бірського тракту — дороги, що проходить промзоною.

Також у Башкортостані виникли проблеми з Інтернетом, а в аеропорту Уфи було запроваджено план «Килим», який передбачає обмеження польотів через загрозу атаки безпілотників.

Атаку дронів на НПЗ в Уфі зняли на відео

Зауважимо, дрони атакують Башкортостан, що за 1400 км від України, вже вчетверте за місяць. Востаннє по НПЗ в Уфі «прилітало» 11 жовтня.