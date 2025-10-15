- Дата публікації
Категорія
Світ
Безпілотники вгатили по території НПЗ у російській Уфі (відео)
Росіяни в Уфі фіксували польоти дронів та дим у районі промзони, де розташований НПЗ, який належить «Башнефти».
У Росії невідомі дрони 15 жовтня атакували територію нафтопереробного заводу «Уфаоргсинтез» в Уфі, що в Башкортостані. В аеропорту Уфи запровадили план «Килим».
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За даними пабліків, в Уфі безпілотник атакував, ймовірно, промзону, де розташований НПЗ «Уфаоргсинтез», що належить «Башнефти». Очевидці зняли на відео польоти дронів.
Місцеві жителі пишуть, що дим видно у районі Бірського тракту — дороги, що проходить промзоною.
Також у Башкортостані виникли проблеми з Інтернетом, а в аеропорту Уфи було запроваджено план «Килим», який передбачає обмеження польотів через загрозу атаки безпілотників.
Зауважимо, дрони атакують Башкортостан, що за 1400 км від України, вже вчетверте за місяць. Востаннє по НПЗ в Уфі «прилітало» 11 жовтня.