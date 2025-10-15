ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Безпілотники вгатили по території НПЗ у російській Уфі (відео)

Росіяни в Уфі фіксували польоти дронів та дим у районі промзони, де розташований НПЗ, який належить «Башнефти».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Росії невідомі дрони 15 жовтня атакували територію нафтопереробного заводу «Уфаоргсинтез» в Уфі, що в Башкортостані. В аеропорту Уфи запровадили план «Килим».

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними пабліків, в Уфі безпілотник атакував, ймовірно, промзону, де розташований НПЗ «Уфаоргсинтез», що належить «Башнефти». Очевидці зняли на відео польоти дронів.

Місцеві жителі пишуть, що дим видно у районі Бірського тракту — дороги, що проходить промзоною.

Також у Башкортостані виникли проблеми з Інтернетом, а в аеропорту Уфи було запроваджено план «Килим», який передбачає обмеження польотів через загрозу атаки безпілотників.

Зауважимо, дрони атакують Башкортостан, що за 1400 км від України, вже вчетверте за місяць. Востаннє по НПЗ в Уфі «прилітало» 11 жовтня.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
