Безпілотники вилітали з вантажівок: нові деталі атак по авіації РФ

Вибухи у РФ / © скрін з відео

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У неділю, 1 червня, російські ЗМІ повідомили, що атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які нібито вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, у місті Оленегорськ зʼявилося відео, як дрони стартують прямо з вантажівки. Схожа ситуація зафіксована в Усольє-Сибірському Іркутської області, де, за даними пропагандистських ресурсів Mash і Baza, на об’єкти РФ летіли щонайменше 20 БПЛА.

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У ЗМІ зазначають, що одна з фур зупинилася біля в’їзду в місто на автозаправці. Згодом з кузова почали один за одним вилітати дрони, які атакували різні цілі.

Російська сторона також стверджує, що водій вантажівки міг не знати про її вміст. Його наразі затримано.

Окрім того, стало відомо, що водій фури, з якої вилетіли дрони був задушений.

За інформацією джерел ТСН, українська Служба безпеки одночасно відпрацювала по чотирьох російських військових аеродромах. Йдеться про об’єкти у «Бєлій», «Дягілєво», «Олені» та «Іваново». Повідомляється, що на місцях спалахнули пожежі, а деякі літаки — знищено.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 1 червня СБУ здійснює масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії.

Окрім того, повідомлялось, що У районі авіабази «Оленья» Мурманської області лунають вибухи, є густе задимлення. Попередньо, йдеться про удар дронів.