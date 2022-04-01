Безправність військ та авторитаризм Москви: NYT проаналізував, як армія РФ провалилася в Україні

Росія керує своєю військовою кампанією проти України з Москви, не маючи єдиного воєначальника на місці, який міг би віддавати накази та приймати рішення. Такого висновку дійшли представники держструктур США, які вивчають перебіг війни, яка триває вже п'ять тижнів.

"Дистанційне" управління військовою кампанією, яку розгорнула Росія, неузгодженість її військ та сувора ієрархія управління армією, де молодший офіцерський склад не має права голосу, вже призвели до численних провалів РФ в Україні, повідомляє The New York Times у новому аналітичному матеріалі.

На думку експертів США, які вивчають цю вже п'ятитижневу війну, Росія здійснює свою "військову кампанію проти України за межами Москви", без центрального військового командувача на місцях, який би керував цими пострілами.

За словами чиновників, такий централізований підхід може значно пояснити, чому російські військові зусилля боролися перед обличчям більш жорсткого, ніж очікувалося, опору України.

Дії російських повітряних, наземних та морських підрозділів не синхронізовані

Роз'єднані бойові операції РФ страждають через погану логістику, падіння бойового духу і загибель до 15 тис. військовослужбовців, стверджують високопоставлені американські чиновники та незалежні аналітики.

З цією проблемою частково пов'язана і загибель щонайменше семи російських генералів, оскільки високопоставлених офіцерів виштовхують на передову для вирішення тактичних проблем, які західні збройні сили довірили молодшим офіцерам або старшому рядовому складу, пише The New York Times.

Розвідувальна спільнота провели тижні в очікуванні на появу російського військового командира в Україні. Ніхто не з'явився

За інформацією видання із посиланням на високопоставленого американського чиновника, НАТО та розвідувальна спільнота провели тижні в очікуванні на появу російського військового командира. Ніхто не з'явився, і західні офіційні особи можуть зробити висновок, що люди, які приймають рішення, далекі від бою, ще в Москві: міністр оборони Сергій К. Шойгу; Начальник Генерального штабу Збройних Сил РФ генерал Валерій Герасимов; і навіть президент Володимир Путін.

У середу представники адміністрації Байдена з посиланням на розсекречені дані розвідки США заявили, що радники Путіна дезінформували про проблеми російської армії в Україні. За словами американських офіційних осіб, розвіддані також свідчать про зростаючу напруженість у відносинах між Путіним і Шойгу, який колись був одним із найдовіреніших членів найближчого оточення голови Кремля.

Російські офіційні особи заперечили затвердження розвідки США, а Кремль у четвер назвав їх «повним нерозумінням» ситуації, яке може мати погані наслідки.

Проте вести військову кампанію з відстані 500 миль складно, кажуть американські військові чиновники. Сама собою така дистанція вже може призвести до неузгодженості між військами, що ведуть бої, і військовими планами, які розробляє Москва. За їхніми словами, замість того, щоб упорядкувати процес, Росія створила військову машину, яка не здатна адаптуватися до швидкого та гнучкого опору України.

Путін, Шойгу і генерал Герасимов продовжують вибудовувати все більш відірвані від реальності стратегії

Ще один високопоставлений американський чиновник сказав The New York Times, що російські солдати, яких привчили не ступати ні кроку без чітких вказівок начальства, розгублено залишилися на полях битв, тоді як Путін, Шойгу і генерал Герасимов продовжували вибудовувати все більш відірвані від реальності стратегії.

Такий вертикальний підхід означає, що Москва "спускає" інструкції генералам на місцях, які потім передають їх військам, наказуючи тим дотримуватися цих інструкцій незалежно від ситуації на місцях.

"Такий підхід виявляється в помилках", — говорить Уеслі Кларк, генерал у відставці, який під час війни в Косові був головнокомандувачем союзних військ НАТО в Європі.

Минулого тижня українські сили висадили в повітря російський військовий корабель Орськ, пришвартований на півдні України (у Бердянську — Ред.). Описуючи цей інцидент, генерал Кларк запитав: "Наскільки божевільним треба бути, щоб пришвартувати корабель у порту, перш ніж убезпечити цей район?"

Той факт, що автори російських планів, що відправили Орськ в порт, не врахували потенційну небезпеку, показує, що вихідні зверху рішення ніхто не ставить під сумнів, вважають американські чиновники За їхніми словами, на нижньому рівні російські військові не маю права вказувати на недоліки у стратегії, які мають бути очевидними.

Військові аналітики стверджують, що до загибелі російських генералів привів складний ланцюг подій, витоки якого — у структурі командування, що розвалилася, яка бере свій початок у Москві.

"Я не бачу злагодженої організаційної архітектури, створення якої можна було б очікувати, враховуючи місяці навчань і, імовірно, ще триваліший період планування [війни] перед вторгненням", — заявив у письмовому коментарі NYT генерал у відставці Девід Петреус, який обіймав посаду голови Центрального командування збройних сил США та головнокомандувача сил в Іраку та Афганістані.

Російський президент досі вірить в те, що головна битва — інформаційна

Рішення Путіна відправити цього тижня чеченського польового командира Рамзана Кадирова в обложене українське місто Маріуполь (заради "кола пошани" — всупереч тому, що Маріуполь ще не впав) демонструє незмінну віру російського президента в тому, що головна битва — інформаційна, каже Андрій Солдат. експерт з російських спецслужб.

Переконуючи страх чеченець — "генерал, але не справжній воєначальник», зазначає Солдатов, додаючи: "Це показує, що Путін все ще вірить у те, що найважливіше зараз — пропаганда".

Сигнали, що походять від російських чиновників, свідчать про те, що Путін, можливо, скорочує свої військові амбіції і зосереджується на Донбасі. Хоча військові аналітики відзначають: майбутнє покаже, чи це справді була значуща зміна — чи маневр, покликаний відвернути увагу перед новим наступом.

Російська армія вже задіяла у боях понад половину всіх своїх боєздатних сил, включаючи найелітніші частини. Наразі Москва перекидає на схід України підкріплення з-за меж Росії, у тому числі з Грузії, а також найманців із приватної військової компанії Вагнера.

Путін також підписав указ про заклик на військову службу 134 тис. осіб.

"Схоже, у них (у Кремлі — Ред) немає чіткого уявлення про кількість сил, необхідних для перемоги над українськими регулярними військами та силами територіальної оборони у міській місцевості, а також для утримання контролю за тим, що вони знищують чи захоплюють, — сказав Джеффрі Шлоссер, двозірковий генерал армії США у відставці, який командував американськими військами у східному Афганістані — Для цього знадобляться ще сотні тисяч російських чи союзних (з Росією — Ред.) військ".

Нагадаємо, в Україні розпочалася 37-ма доба протистояння російському агресору.

Про те, як минула 36-та розповіли у Генштабі ЗСУ.

За повідомленням штабу, рашисти продовжують відводити техніку до Білорусі. Серед військової техніки легковики мікроавтобуси та вантажівки, які окупанти вкрали у місцевого населення. Крім того, противник здійснює вивезення майна, що було награбоване.

На тимчасово окупованих територіях рашисти продовжують тероризувати місцеве населення, не дозволяючи рух транспортом, а також використовуючи будинки та квартири місцевих жителів для проживання, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України.

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