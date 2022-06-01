Безпрецедентний рівень єдності між членами альянсу: Блінкен розповів про боротьбу з агресією Росії

Напередодні Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії.
У США заявили, що будуть продовжувати деескалацію Росії.
Про це сказав Державний секретар США Ентоні Блінкен під час звернення в середу, 1 червня.
"Ми не дозволимо зловмисним діячам продовжувати дестабілізацію . На кожній стадії російської агресії та щойно вона почалася, були сумніви щодо того, що робитиме Альянс. Що будуть робити країни на підтримку України? Що відбудеться? Ми запровадили потужний пакет санкцій", - зазначив Блінкен.
За його словами, коли йдеться про стратегічний напрямок партнерів в Європі, це і є єдність, і рішучість у наданні економічної, гуманітарної допомоги у стримуванні Росії.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійне озброєння потрібні країні для захисту своїх територій, на які цинічно напала РФ і варварськи нищить їх, а не для атаки по російських регіонах.
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