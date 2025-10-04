Очільник Пентагону Піт Гегсет на зустрічі з генералами / © Associated Press

«Живий Нострадамус» Атос Саломе з Бразилії попередив про шокуючий зсув у світовому домінуванні після «безпрецедентної» військової зустрічі, що відбулася цього тижня в США.

Про це 39-річний екстрасенс, який передбачив десятки подій світового значення, розповів газеті Daily Mail.

За його словами, зібрання близько 800 найвищих офіцерів американської армії, яке провів у вівторок, 30 вересня, міністр війни США Піт Гегсет, «виявило неминучу кризу або стратегічну невідкладність».

«Ця зустріч може призвести до нових альянсів, неочікуваних скорочень або навіть змін у світовому порядку», — сказав Саломе.

Екстрасенс зазначив, що наступні три місяці будуть вирішальними для розуміння того, чи ми маємо справу лише з адміністративною реорганізацією, чи з підготовкою до набагато ширшої геополітичної трансформації.

«Ця подія знаменує собою історичний поворотний момент: це не просто зустріч, це випробування слухняності. Ті, хто підкоряється, залишаться; ті, хто чинить опір, можуть зазнати невдачі. Це означає, що цивільна влада прагне переосмислити військовий ланцюг командування, створюючи новий пакт вірності», — зазначив Саломе.

За словами провидця, проведення зустрічі на військовій базі Квантіко теж було символічним.

«Ця база пов’язана зі спеціальними операціями та розвідкою, що досить сильно відрізняється від традиційних приміщень, де відбуваються зустрічі такого масштабу», — пояснив він.

Екстрасенс також розкрив ключові події, які він передбачив після зустрічі, включаючи масову чистку в Пентагоні.

«Після зустрічі відбудуться примусові відставки, мовчазні звільнення та стратегічні заміни. Це буде найбільша чистка офіцерів з часів Другої світової війни», — сказав Саломе.

Він також вважає, що в США відбудеться значний зсув, який полягатиме в зменшенні глобальної присутності на Близькому Сході, в Європі, Азії та зосередженні на внутрішній обороні, кордонах та Західній півкулі.

«Це перетворення Америки на континентальну фортецю», — попередив «живий Нострадамус».

Найбільш символічним жестом він назвав присутність на заході президента Дональда Трампа.

«Трамп перед сотнями генералів. Це не просто промова. Це створення образу абсолютної влади над Пентагоном. Це перша публічна репетиція колективного підпорядкування військової еліти», — пояснив Саломе.

Він також припустив, що зустріч не була рутинною, а «випробуванням колективної лояльності».

Нагадаємо, на зустрічі з генералами міністр оборони США Піт Гегсет виступив із жорсткою заявою, наголосивши, що американська армія є найсмертоноснішою, та пригрозив ворогам Америки.