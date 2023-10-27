"Безшумні шахеди": Ігнат прокоментував модернізацію безпілотників та складнощі виявлення для ППО

З'явилася інформація, що Іран покращив свої "шахеди", і тепер вони стали начебто беззвучними. Можливо, такі БПЛА вже залітали на територію України. Модернізація техніки є нормальним процесом, однак шум не є ключовим аспектом.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Головне – радіолокаційна помітність

Як наголосив він, будь-які БПЛА ударного чи іншого типу будуть модернізуватися. Модернізація проводиться безпосередньо під час війни. Безпілотники випробовують в бойових умовах, бачать у реальному протиповітряному бою його слабкі і сильні місця, і відповідно до цієї інформації будуть удосконалювати.

"Шум тут не є визначальним, береться до уваги його радіолокаційна помітність – чи зможуть його зафіксувати наші радіолокаційні станції, передати інформацію вчасно для знищення. Тому використовуються композитні матеріали для виготовлення фюзеляжу, він стає менш помітним. Це ускладнює роботу протиповітряної оборони", – пояснив Ігнат.

Але ми також отримуємо певну техніку від Заходу, наголошує речник Повітряних сил, яка дозволяє більш чітко виявляти повітряні цілі.

Раніше Ігнат зауважив, що з появою в Україні сучасних винищувачів F-16 з певними авіаційними ракетами літаки зможуть протидіяти російській авіації на різних ділянках фронту. Цей літак буде виконувати дуже багато функцій.

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