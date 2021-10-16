Безслідно зникла дружина, вбив сусіда та подругу: у США засудили до довічного ув'язнення мільйонера

Вбита подруга могла знати, куди зникла перша дружина мільйонера.

У США суд призначив довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення 78-річному мільйонеру Роберту Дарсту. Його визнали винним у вбивстві подруги Сьюзен Берман. 21 рік тому він її застрелив. Можлива причина – вона могла знати, куди поділася перша дружина мільйонера Кетлін МакКормак Дарст, яка безслідно зникла ще 1982 року.

Кримінальний клубок почав розплутуватися шість років тому. Про це пише CNN. 2015-го Роберт Дарст брав участь у зніманнях серіалу НВО "Прокляття: життя і смерті Роберта Дарста" про самого себе. У перерві він пішов до вбиральні, але мікрофон залишився на ньому й він був увімкненим.

"Ну ось і все. Тебе спіймали. Що я зробив? Вбив їх всіх", — сказав магнат у сфері нерухомості, не підозрюючи, що тривав запис звуку.

Знімальна група передала цей запис до поліції. Мільйонера заарештували й ці роки тривали судові засідання.

Роберт Дарст застрелив подругу й доньку мафіозі Сьюзен Берман 2000 року, якраз за кілька годин до того, як її мали допитати поліцейські у справі зникнення дружини мільйонера. Правоохоронці підозрювали, що магнат убив свою дружину, проте не мали достатньо доказів. А ось Сьюзен щось знала, але розповісти не встигла.

Сьюзен Берман та Роберт Дарст / CNN

На суді мільйонер заперечив як вбивство своєї подруги Сьюзен, так і дружини Кетрін. Він сказав, що знайшов Сьюзен мертвою на підлозі її спальні зі смертельним пострілом у потилицю.

Провину у вбивстві першого ступеню суд визнав 17 вересня 2021 року, а 14 жовтня суд у Лос-Анджелесі присудив Дарсту довічне ув'язнення. У Каліфорнії введено мораторій на смертну кару. На судовому засіданні мільйонер був в інвалідному візку – бо має рак сечового міхура та інші фізичні захворювання, зокрема за останні роки в нього було кілька операцій, проведене шунтування, щоб зняти тиск у головному мозку.

Це вже не вперше судять Дарста через вбивство. 2003-го він зізнався поліції, що за два роки до того застрелив свого сусіда Морріса Блека в Галвестоні, штат Техас. Дарст тоді визнав провину, проте його адвокати довели, що, мовляв, це була самооборона. Суд визнав його невинним навіть попри те, що чоловік розчленував тіло та викинув його в море. Водночас прокуратура звертала тоді увагу, що сусід також міг знати подробиці про зникнення дружини мільйонера.

Зниклу 1982 року в Нью-Йорку дружину мільйонера Кетрін 2017-го було оголошено юридично мертвою. Проте її тіла досі не знайшли. У її смерті офіційно нікого не звинувачують.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання