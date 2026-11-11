Російський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Поки диктатор Володимир Путін вбиває росіян, кидаючи їх у кровопролитну війну проти України, у Кремлі панічно намагаються вберегти життя самого очільника РФ. Схоже, параноїдальний страх смерті не дає спокою вже немолодому диктатору: заради його омріяного довголіття російські науковці проводять експерименти на мавпах, розробляють препарати проти старіння та намагаються створювати органи для трансплантації. До пошуків секрету безсмертя долучилася навіть донька Путіна

ТСН.ua зібрав повідомлення про те, які технології довголіття розробляють у Росії, хто стоїть за цими дослідженнями та що відомо про їхні результати.

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Секрет довголіття шукають у мавп: що задумав соратник Путіна

Поки Путін старіє, його соратники шукають способи сповільнити цей процес. У листопаді 2026 року стало відомо про масштабні дослідження старіння приматів у Росії. Як повідомило Bloomberg 10 листопада, президент Курчатовського інституту Михайло Ковальчук розповів про наукову програму, до якої залучили понад сім тисяч мавп.

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Особливу увагу дослідники приділяють літнім тваринам. Зокрема, науковці вивчають приматів віком від 20 до понад 30 років, щоб простежити зміни, які відбуваються в організмі з віком.

«Ми зараз проводимо скринінг літніх мавп, щоб вивчити всі етапи старіння», — пояснив Ковальчук.

У межах досліджень фахівці проводять біохімічні, структурні та судинні аналізи, а також вивчають мозок приматів. Науковці сподіваються знайти способи подовження періоду здорового життя людини.

І займається цим не випадкова людина. Ковальчук має давні зв’язки з Путіним. Його вважають близьким другом російського президента та неформальним радником із наукових питань, зокрема генетики. Брат науковця Юрій Ковальчук, мільярдер і банкір, також входить до найближчого оточення очільника Кремля.

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Стаття «Близький союзник Путіна просуває дослідження приматів у пошуках довшого життя» Bloomberg / © скриншот

Донька Путіна пропонує визнати старість хворобою

Поки соратники Путіна досліджують мавп, до боротьби зі старінням долучилася і його донька Марія Воронцова. Як писало The Times 2026 року, 41-річна лікарка-ендокринологиня стала однією з ключових учасниць російських досліджень, спрямованих на боротьбу зі старінням.

Воронцова, яка очолює Інститут медичних досліджень та освіти Московського державного університету, розповіла про ці розробки на форумі «Живи довго, живи інакше» в Москві.

За її словами, перший крок до довголіття — здоровий спосіб життя, зокрема правильне харчування, фізична активність, помірне вживання алкоголю та своєчасне звернення по медичну допомогу. На думку Воронцової, це може допомогти більшості людей дожити до 85–90 років.

Але, схоже, звичайного довголіття для кремлівських амбіцій замало. Другий етап, про який розповіла донька Путіна, передбачає подолання біологічних обмежень людського організму. Водночас вона визнала, що результати таких досліджень наразі залишаються обмеженими.

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«Протягом наступних 10–20 років екзистенційний страх смерті змушуватиме систему охорони здоров’я розв’язати цю проблему», — зазначила Воронцова.

Серед перспективних напрямів вона розглядає розроблення препаратів проти вікових змін, відомих як геропротектори. Донька Путіна навіть запропонувала офіційно визнати старість окремим діагнозом. На її думку, це дозволило б схвалювати такі препарати, які наразі проходять клінічні випробування.

Водночас The Times повідомляло, що ще 2024 року Міністерство охорони здоров’я РФ вимагало від наукових установ прискорити розроблення технологій, здатних уповільнювати клітинне старіння, погіршення когнітивних функцій, роботи органів чуття та імунної системи.

Володимир Путін та його донька Марія Воронцова / © Associated Press

Органи на 3D-принтері та свині-донори: ще один шлях до довголіття

Якщо зупинити старіння не вдасться, російські науковці досліджують інший варіант — заміну органів. Як 2026 року повідомляло The Wall Street Journal, у РФ працюють над біодруком людських тканин та вирощуванням органів усередині генетично модифікованих свиней.

Ці розробки стали частиною державної програми довголіття, яку Путін представив 2024 року. Тоді в Кремлі заявляли, що завдяки її реалізації планують «врятувати 175 тисяч життів» до кінця десятиліття.

Російські науковці зосередилися на двох основних технологіях. Перша — 3D-біодрук, який передбачає створення живих тканин. Друга — ксенотрансплантація, тобто пересадження органів між різними біологічними видами.

За даними WSJ, російські дослідники вже заявили про успішне створення людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші за допомогою біодруку. У Кремлі запевняють, що подібні дослідження проводять одразу в кількох державних наукових центрах.

Михайло Ковальчук раніше висловлював припущення, що розвиток науки дозволить людському організму відновлюватися практично без обмежень.

«Важко говорити про безсмертя, але здатність людини відновлюватися, безсумнівно, зростатиме», — заявляв він.

Щоправда, між обіцянками майже безмежного відновлення організму та реальними науковими результатами поки залишається чимала відстань. The Wall Street Journal звернуло увагу, що результати цих розробок майже не публікують у провідних міжнародних наукових журналах.

Російський науковець Олександр Островський, який працював у сфері біодруку та виїхав із РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну, поставив під сумнів заяви про успіхи таких досліджень.

«Якщо немає публікацій, то немає й реальних результатів, і їхні заяви, ймовірно, слід сприймати як прагнення, якщо не сказати мрії», — наголосив він.

За словами Островського, міжнародні санкції дедалі більше ізолюють російську науку. Водночас він припустив, що наближені до Кремля дослідники можуть розповідати Путіну саме те, що той хоче почути, аби й надалі отримувати фінансування.

Стаття The Wall Street Journal «У пошуках довголіття Путіна вартістю 26 мільярдів доларів» / © скриншот

Мільйони на боротьбу зі старінням: скільки Росія витрачає на довголіття

Ще 2025 року французьке видання Le Monde звернуло увагу на інтерес Путіна до продовження людського життя. Тоді російському президенту виповнилося 73 роки, однак він продовжував підтримувати образ невтомного керівника, який не бере відпусток і постійно проводить робочі наради.

Водночас зміни до російської конституції дозволяють Путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 84 роки. Для порівняння, середня тривалість життя чоловіків у Росії на той час становила близько 68 років.

І поки диктатор має можливість залишатися при владі ще десятиліття, російська держава дедалі активніше фінансує дослідження старіння. За даними розслідування опозиційного видання «Новая газета Европа», протягом 2016–2020 років у Росії затвердили лише сім таких проєктів загальною вартістю близько 200 тисяч євро.

Натомість упродовж 2021–2025 років кількість державних наукових проєктів зросла до 43, а їхнє фінансування сягнуло приблизно двох мільйонів євро.

Не обійшлося й без найближчого оточення Путіна. Зокрема, його старша донька Марія Воронцова очолила один із дослідницьких проєктів, присвячених регулюванню процесів оновлення клітин.

Крім того, вона увійшла до ради директорів масштабної державної програми розвитку генетики, бюджет якої перевищує мільярд євро. Керівництво програмою довірили Михайлові Ковальчуку.

Як нагадувало Le Monde, сам Путін раніше порівнював можливості генетичної інженерії з «ядерною бомбою».

Путін заговорив про безсмертя, а Сі Цзіньпін — про життя до 150 років

Мрії про довголіття Путін обговорює не лише з науковцями, а й з іншими світовими лідерами. У вересні 2025 року розмови про довголіття вийшли за межі наукових лабораторій. Під час зустрічі в Пекіні Володимир Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін обговорили можливість значно продовжити людське життя. Їхня приватна бесіда випадково потрапила до трансляції.

Як повідомляло Bloomberg, розмова відбулася, коли лідери прямували до площі Тяньаньмень. Сі Цзіньпін зауважив, що раніше люди рідко доживали до 70 років, тоді як тепер у такому віці людина «все ще дитина».

Путін охоче підхопив тему. За його словами, розвиток біотехнологій дозволить постійно пересаджувати людські органи, завдяки чому люди зможуть залишатися молодими та навіть досягти безсмертя.

Сі Цзіньпін заявив, що, за прогнозами, вже протягом цього століття люди матимуть шанс доживати до 150 років. Після цих слів трансляція припинилася.

Російський диктатор Володимир Путін та очільник Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

Утім, поки наука не навчилася забезпечувати безсмертя, Путін, за повідомленнями ЗМІ, не гребує й значно екзотичнішими методами омолодження. Раніше The Times писало, що російський президент нібито регулярно приймає ванни з екстрактом крові, отриманої з рогів живих оленів.

Карантин навіть після пандемії: як Путін обмежував зустрічі з гостями

Поки світ повертався до звичайного життя після пандемії коронавірусу, навколо Путіна продовжували діяти особливі правила. У 2026 році Кремль скасував обов’язковий карантин для людей, які планували особисто зустрітися з Володимиром Путіним. Це сталося майже через чотири роки після того, як у Росії скасували основні обмеження, запроваджені через пандемію COVID-19.

Про це повідомило видання Faridaily з посиланням на чотири джерела, знайомі з кремлівським протоколом.

Особливий режим для відвідувачів запровадили ще 2020 року. Спочатку перед зустріччю з російським президентом потрібно було провести на карантині два тижні. Лише 2023 року цей термін скоротили до п’яти днів.

Крім ізоляції, гості мали здавати аналізи на коронавірус, грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. За дотриманням цих вимог стежила Федеральна служба охорони РФ.

Водночас у самій Росії основні протиепідемічні обмеження скасували ще в липні 2022 року, а Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення глобальної надзвичайної ситуації, пов’язаної з COVID-19, у травні 2023-го. Проте для відвідувачів Путіна карантин продовжував діяти.

Тих, хто відмовлявся проходити ПЛР-тестування, до російського президента близько не підпускали. Один із найвідоміших прикладів — зустріч Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном у лютому 2022 року. Тоді політики сиділи за надзвичайно довгим столом на відстані приблизно шести метрів один від одного.

Про особливі заходи безпеки навколо Путіна писали й раніше. Зокрема, 2024 року американське видання The Atlantic повідомляло, що гостям російського диктатора іноді доводилося проводити на карантині кілька тижнів, перш ніж отримати можливість зустрітися з ним.

За інформацією журналу, обмеження стосувалися навіть родичів Путіна, яким доводилося пересуватися виключно автомобілями.

The Atlantic пов’язувало такі заходи з особливим ставленням російського президента до власного життя. Як зазначало видання, Путін «любить життя і одержимий ідеєю безсмертя».

Спеціальна валіза для випорожнень: як Путін приховує дані про своє здоров’я

Особлива турбота про безпеку Путіна, за повідомленнями журналістів, поширюється навіть на його походи до вбиральні. Ще 2022 року з’явилася інформація про незвичні заходи безпеки під час закордонних поїздок Володимира Путіна. За даними журналіста французького видання Paris Match Режиса Жанте та розслідувача Михайла Рубіна, російського президента супроводжує співробітник охорони, який збирає його біологічні відходи для подальшого вивезення до Росії.

За їхньою інформацією, сечу та фекалії Путіна збирають у спеціальні пакети, які потім перевозять до РФ в окремій валізі. Як пояснювали автори розслідування, такі заходи можуть бути спрямовані на те, щоб сторонні особи не отримали біологічні зразки російського президента, за якими можна було б дізнатися про стан його здоров’я.

Журналісти стверджували, що 2019 року під час візиту Путіна до Саудівської Аравії отримали від джерел інформацію про роботу такого співробітника Федеральної служби охорони РФ.

За даними розслідувачів, цей самий охоронець супроводжував російського президента до вбиралень і під час його поїздки до Франції у травні 2017 року.

Захист від замахів: навіщо Путіну потрібні двійники

Якщо карантину, охоронців і спеціальної валізи замало, залишається ще один можливий спосіб убезпечити диктатора — відправити замість нього іншу людину. Принаймні про використання Путіним двійників неодноразово заявляли представники української розвідки.

2022 року тодішній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Путін нібито має щонайменше трьох людей, які можуть його замінювати.

В інтерв’ю Daily Mail Буданов розповів, що російський президент використовував двійників і раніше, однак останнім часом, за даними української розвідки, такі випадки почастішали.

За його словами, точна кількість двійників невідома, проте українським розвідникам відомо щонайменше про трьох. Буданов стверджував, що всі вони перенесли пластичні операції, аби бути максимально схожими на Путіна.

«Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини», — зазначив він.

Про можливе використання двійників також говорив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він стверджував, що через побоювання замахів Путін може відправляти замість себе інших людей на масові заходи, тоді як особисто бере участь у зустрічах з іноземними президентами.

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