"Безсмертні" з гранатою: з солдатів КНДР готують "елітних" шахідів для війни в Україні

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїм військовим підривати себе гранатами на фронті, а не здаватися в полон.

Про це пише південнокорейська газета Daily NK.

Згідно з повідомленням джерела Daily NK у північнокорейській армії, нещодавно під час політичних занять, що проводяться щонайменше двічі на тиждень, військовим наголошували на «героїчних заслугах» солдатів КНДР, які вирішили підірвати себе у війні проти України.

По суті, уроки наголошують на відданості солдатів, які віддали своє життя, виконуючи накази північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Вони також поширюють пропагандистське повідомлення про те, що солдати «досягли рекорду відмінності, який не мають собі рівних навіть російські солдати».

Зокрема, північнокорейська армія відкрито підкреслює жертви солдатів, висловлюючи свою думку: «Якщо ти віддаси своє життя, ти житимеш вічно». Навіть з’явилося нове гасло — «Давайте вчитися у воїнів, які підірвали себе».

«Зараз, якщо подивитися на те, що говорять в армії, то все пов’язане з героїчними історіями про те, як ти підривався у російсько-українській війні та був готовий померти, і зрештою це означає, що їм байдуже до життя своїх солдатів», — сказало джерело.

Раніше повідомлялося, що північнокорейських робітників відправляють на роботу в Росію, «як рабів», а гроші за їхню працю йдуть до кишені Кім Чен Ина і його режиму.