Безсоння і втрата пам'яті: вчені заявили, що мільйони людей страждають від постковідного синдрому

Безсоння і втрата пам'яті: вчені заявили, що мільйони людей страждають від постковідного синдрому

Вчені досі вивчають причини "​довготривалого COVID-19".

Лише в Англії близько двох мільйонів людей можуть страждати від постковідного синдрому або "​довготривалого COVID-19".

Про це із посиланням на дослідження REACT Імперського коледжу Лондона повідомляє CNBC.

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Зазначається, що зі 76 155 опитаних учасників старше 18 років, які мали симптоматичний перебіг COVID-19, 37,7% відчували хоча б один симптом впродовж 12 і більше тижнів після перенесення хвороби, а у майже 15% у цей період зберігалися щонайменше три симптоми.

Водночас пацієнти повідомляли про різні ознаки постковідного синдрому, зокрема постійну втому, задишку, втрату пам'яті чи проблеми з концентрацією (так званий "мозковий туман"), безсоння, біль у грудях, запаморочення тощо.

Вчені все ще вивчають "​довготривалий COVID-19" і досі не знають, чому дехто відчуває постковідний синдром, а інші - ні.

"Оцінки варіювалися від 5,8% населення, що має один або кілька постійних симптомів після COVID-19 (що відповідає понад двом мільйонам дорослих в Англії), до 2,2%, які скаржаться на три і більше стійких симптомів (трохи менше мільйона дорослих в Англії)", - зазначили дослідники.

Дані опитування були зібрані в період від 15 вересня минулого року до 8 лютого 2021 року.

Як повідомлялося, американські експерти заявили, що 23,2% пацієнтів із COVID-19 мали хоча б один симптом постковідного синдрому через 30 і більше днів після діагнозу.

Раніше сімейний лікар приватної медичної клініки "Медібор" міста Житомир Тарас Буланов розповів про незвичні симптоми, перебіг постковіду та вказав, як скоріше відновити сили організму. Читайте про це за посиланням.

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