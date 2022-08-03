"Безсоромниця, куди полізла": "загони Путіна" накинулися на Пелосі через візит на Тайвань

Звичайно ж, вимоги купки зомбованих російських пенсіонерів є дуже "важливими" для спікера Палати представників Конгресу США.

"Загони Путіна", які складаються з пенсіонерів-фанатиків російського диктатора, записали відеозвернення, у якому розкритикували спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі за її візит до Тайваню.

Відеозапис з'явився у Мережі.

"Чого вона туди зібралася, незрозуміло. Пелосі полетіла в Тайвань, щоб посварити його з Китаєм. Як не соромно. Хто тебе просив про це? Бачиш, як ти розбурхала весь світ, нахабниця, куди ти лізла? Навіть половина Америки проти! Сама зганьбилася, і Америка вже валяється під ногами у всіх. Пелосі, хто вона така, хто на неї там чекав. Китай сам розбереться з Тайванем", – заявила фанатка диктатора Людмила Іванівна з Краснодара.

Хоч учасниця "загону Путіна" і сама вже пенсіонерка, вона закликала Пелосі піти у відставку через вік, що є справжнісіньким ейджизмом (вид дискримінації, заснований на певних стереотипах про вік. – Ред.).

"Є якісь межі розуму. Сидіти у парламенті – це одне, а інше – керувати. Куди вона полізла", – заявила "фрик" Путіна.

Нагадаємо, що літак зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі та п'ятьма іншими делегатами покинув Тайвань. Пелосі відвідала острів 2 серпня. Після цього понад 20 китайських військових літаків увійшли до зони ППО Тайваню, а китайська армія оголосила про військові навчання біля узбережжя Тайваню.

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