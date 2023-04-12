"Безумовно, це жахливі кадри": у Росії цинічно прокоментували страту українського військового окупантами

Росія офіційно прокоментувала жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Речник Кремля Дмитро Пєсков, звичайно, не підтвердив, що обезголовили полоненого російські загарбники. Ба більше, він цинічно заявив, що "невідомо, з чиєї сторони це мало місце".

Про це він сказав ЗМП.

"Безумовно, це жахливі кадри, спочатку потрібно перевірити достовірність. Чи мало це місце, і якщо так, то де й із чиєї сторони", - коротко заявив він.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військового окупантами, якого вони взяли в полон. Перед цим вони його катували, а потім відрізали голову.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, а у Міністерстві оборони повідомили, що українські служби покадрово вивчають жорстоке відео, де окупанти відтинають голову полоненому. Також у відомстві закликали припинити поширювати відео.

ТСН.ua зібрав реакцію української влади, світу та все, що відомо про кричущий злочин російської армії.

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