"Безвідповідальне рішення Росії": Румунія засудила визнання Путіним ОРДЛО

У Румунії це рішення Путіна назвали "безвідповідальним".

Президент Румунії Клаус Йоганніс засуджує рішення Володимира Путіна про визнання терористичних "ЛНР" та "ДНР" незалежними. Він закликає міжнародних лідерів негайно ввести санкції проти Росії.

Офіційне заяву опублікували на сайті президента Румунії.

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"Цей акт є грубим порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Це рішення також порушує зобов'язання Росії як сторони Мінських угод, які таким чином порушують домоаленості. Росія, постійний член Ради Безпеки ООН, своїми діями загрожує глобальному миру та безпеці, які гарантує сама Рада Безпеки ООН, свідомо порушуючи принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН і Гельсінкському Заключному акті", - йдеться у повідомленні.

Очільник Румунії назвав це рішення "безвідповідальним" та закликає міжнародне співтовариство дати тверду, негайну відповідь у вигляді введення санкцій проти РФ.

"У цьому контексті Румунія підтверджує свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та діятиме у координації зі своїми партнерами та союзниками для впровадження відповідних заходів реагування", - наголосили у пресслужбі президента Румунії.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання “ЛНР” та “ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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