Бідні дівчата укладають тимчасові "шлюби для задоволення" з туристами за $500

Новоспечена "дружина" зобов'язується займатися сексом з чоловіком і вести домашні справи на періо його відпустки.

Бідні молоді дівчата в індонезійських селах стають "тимчасовими дружинами" туристів-чоловіків в обмін за гроші.

Про це пишуть SCMP і Mashable.

Жінки вступають у ці тимчасові "шлюби для задоволення" або "Nikah Mut'ah", щоб заробити кілька доларів через брак можливостей роботи. У той час як країна заборонила секс поза шлюбом як для місцевих жителів, так і для туристів, ця нова домовленість стає своєрідною індустрією, де молоді жінки погоджуються на тимчасове весілля за 300-500 доларів.

Наприклад, село Пункак на заході Індонезії стало популярним серед туристів із Близького Сходу. Місцеві агентства знайомлять туристів-чоловіків із жінками, які укладають тимчасовий контракт, навіть коли чоловіки платять викуп за наречену. Новоспечена дружина тепер зобов'язана запропонувати чоловікові-туристу сексуальні насолоди і займатися домашніми справами. Шлюб анулюється, коли турист покидає місто, шляхом оголошення розлучення відповідно до ісламських традицій.

Такі тимчасові домовленості стали процвітаючою індустрією в Пункаці, сприяючи розвитку туризму та місцевої економіки.

Раніше дівчат знайомили з туристами члени родини або знайомі. Нині ними займаються агентства. Багаті туристи можуть заплатити понад 800 доларів за наречену; однак посередники часто забирають більшу частину грошей.

Розповіді "тимчасових дружин"

Кахайя розповіла Los Angeles Times, що вона була заміжня понад 15 разів і що всі її "чоловіки" – туристи з Близького Сходу. Її першим тимчасовим чоловіком був 50-річний турист із Саудівської Аравії.

Він заплатив 850 доларів США за наречену, але після того, як агент і особа, яка проводила весілля, взяли свою частину, у неї залишилася лише половина суми. Через 5 днів після весілля саудит повернувся додому, і вони "розлучилися".

Кахайя сказала, що вона може заробляти від 300 до 500 доларів США за шлюб, які потрібні для оплати оренди та догляду за хворими бабусею та дідусем.

Інша жінка на ім'я Ніса сказала, що була заміжня щонайменше 20 разів і зуміла залишити бізнес.

Ніза зустріла індонезійця, який працював в імміграційній службі, вони одружилися чотири роки тому і народили двох синів. Вона каже, що ніколи не повернеться до свого попереднього життя.

Що таке "шлюби для задоволення"

Такі домовленості називаються nikah mut'ah або "шлюби для задоволенням" і вважаються частиною культури шиїтського ісламу.

Однак більшість вчених, у тому числі багато релігійних діячів-шиїтів, вважають таку практику абсолютно неприйнятною.

Шлюби для задоволення також не визнаються законодавством Індонезії. Порушення законів Індонезії про шлюб може призвести до штрафів, тюремного ув’язнення та соціальних чи релігійних наслідків.

Раніше повідомлялося, що у Рівному підліток після перегляду відео примусив дитину до сексу.

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