Бідні країни можуть отримати таблетки від COVID-19 за низькою ціною: яка вартість

Бідні країни можуть отримати таблетки від COVID-19 за низькою ціною: яка вартість

Уряду США, наприклад, один п'ятиденний курс такими ліками обійшовся в 700 доларів.

Бідні країни можуть отримати від ВООЗ тести і таблетки для хворих на коронавірус за низькою ціною. Йдеться про пігулки за $10 за курс.

Про це повідомив Reuters з посиланням на проєкт документа.

Документ поки представлений в чорновому варіанті. Але серед запропонованих ініціатив, зробити так, щоб пацієнти з легким або середньої тяжкості перебігом COVID-19 могли отримати препарати за ціною $10 за курс.

У документі, який визначає цілі прискорювача доступу до інструментів COVID-19 (ACT-A), не називаються точні назви ліків, які планується закупити, однак, зазначено, що ініціатива хоче укласти угоду щодо забезпечення поставок "перорального амбулаторного препарату". Видання припускає, що імовірно, йдеться про молнупіравір від американської компанії Merck і її партнера Ridgeback Biotherapeutics.

Зараз розробляються і інші ліки, однак цей препарат - єдиний, який показав позитивні результати на пізній стадії випробувань. Попередньо, він на 50% скорочує кількість госпіталізацій серед пацієнтів з COVID-19 з груп ризику, а також значно знижує смертність.

Як зазначає Reuters, зазначена ціна є дуже низькою. Для порівняння, уряд США вже замовив молнупіравір на 1,7 млн ​​курсів лікування за $1,2 млрд, тобто один п'ятиденний курс обійшовся в $700.

Програма планує укласти угоду з постачання ліків до кінця листопада, щоб поставки почалися від першого кварталу 2022 року.

Також, згідно з документом, планується в найближчий рік провести близько 1 млрд тестів на COVID-19 в бідних країнах і закупити ліки для 120 млн пацієнтів у світі. ACT-A також має намір задовольнити потреби в кисні для медичних потреб 6-8 млн важких і критичних пацієнтів до вересня 2022 року.

Представник програми заявив, що документ перебуває на стадії обговорення і відмовився його коментувати.

Українці можуть запобігти значному поширенню коронавірусу і убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби і смерті. Зробити це можна завдяки вакцинації.

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