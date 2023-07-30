"Бігали з автоматами": угорські прикордонники влаштували терор українським дітям, що їхали на фестиваль: фото

На кордоні Угорщини спалахнув скандал з прикордонниками, які влаштували терор українським дітям, що їхали на міжнародний фестиваль.

В Угорщині прикордонники в пункті пропуску "Лужанка" влаштували ретельний огляд українським дітям Народного художнього колективу "Ансамбль танцю "Вітамінчики", що їхали на фестиваль до Сараєво.

Про це розповів керівник Народного ансамблю танцю "Вітамінчики" Олег Мельник.

За його словами, угорські прикордонники влаштували ретельну перевірку автобуса та особистих речей і спочатку причепились до вогнегасників – нібито вони прострочені, але з ними все було в порядку. Потім прикордонники узялися перевіряти аптечки та спричинили галас через прострочений джгут. Після чого вимагали повернення автобуса з дітьми до України.

Прострочений джгут. Фото/Facebook: Олег Мельник.

Олег Мельник розповів про приниження, яке довелося пережити українським дітям на кордоні.

"І ТУТ НАС ПОРВАЛО!!! Діти – вийшли на вулицю і заспівали гімн України, виривання мобілки з руки, переклад затворів автоматів та вимога зняти з моїх плечей прапор України! Я вимагав перекладача (вони ніхто не знають англійської!!!), консула України і сказав – я прапор України не зніму з себе!!! ДІТИ – ГЕРОЇ!!!", - написав Мельник.

За словами керівника ансамблю, угорські прикордонники весь час кричали, махали руками і принижували українців.

"Ти відчуваєш себе другим сортом. Бігали навколо нас з автоматами. Коли вони побачили наш прапор – то вибігло ще з десяток прикордонників. Одній із мам, яка супроводжувала дітей, прикордонники показували непристойні жести", - розповів Мельник.

Попри негідну поведінку угорських прикордонників, юні українці все ж таки дісталися на фестиваль і виступили в Сараєво.

Учасники ансамблю доїхали до Сараєво. Фото/Facebook: Олег Мельник.

Нагадаємо, у Туреччині сталася аварія – загинула українка.

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