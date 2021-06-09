Била тварину, доки та не залишила їх у спокої: у Мексиці дівчина врятувала рідну сестру від пащі крокодила

Наразі сестри перебувають у лікарні.

Натовкла писок крокодилу - аби врятувати власну сестру. Британським близнючкам пощастило вижити після зустрічі з небезпечним хижаком.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок.

Під час подорожі до Мексики дівчата працювали волонтерками у притулках для тварин. На вихідних вирішили поплавати у річці, коли одну із сестер схопив крокодил. Інша не розгубилася і била тварину, доки та не залишила їх у спокої. Дівчина спромоглася доплисти з близнючкою до човна і викликати допомогу. Нині обидві сестри у лікарні - британку, що постраждала від крокодилячих зубів, тримають у штучній комі - лікарі побоюються, що до ран могла потрапити інфекція.

Новини світу: британська дівчина врятувала рідну сестру від пащі крокодила

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