Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Билася і матюкалася: оскаженіла росіянка напала на таксиста у Бразилії (відео 18+)

Билася і матюкалася: оскаженіла росіянка напала на таксиста у Бразилії (відео 18+)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1392
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Билася і матюкалася: оскаженіла росіянка напала на таксиста у Бразилії (відео 18+)

Скриншот з відео

Водієві здався підозрілим вміст самокрутки, яку згортала пасажирка, і він попросив її припинити це.

Російська туристка у Бразилії накинулася з кулаками і матюками на місцевого таксиста, який заборонив курити в його авто.

Неадекватну поведінку пасажирки таксист зафіксував на відео, яке навіть потрапило у випуск новин телеканалу SBT.

Таксист із Ріо-де-Жанейро помітив, що жінка, яка сіла до його авто, згортає самокрутку. Водієві здався дивним вміст цигарки і він попросив пасажирку припинити. Однак жінка відмовилася.

Те, що відбувалося далі, таксист почав знімати на відео. Туристка помітила, що потрапила в кадр, тож намагалася приховати обличчя та втекти, а потім почала бити водія і сипати на його адресу російськими матюками.

"Ти ох*їв? Ти ох*їв? Так, не можна так робити! Так не можна робити! Ти ох*їв?" – вигукувала росіянка.

Чоловік попросив жінку залишити авто, але та відмовилася і показала йому середній палець. Оскаженіла пасажирка вимагала розмовляти з нею лише англійською і в якийсь момент накинулася на водія з кулаками, вибивши з його рук мобільний телефон.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+

Нагадаємо, в Таїланді оскаженіла російська туристка накинулась на британку і відкусила їй шматок пальця, а також напала на собаку потерпілої. 

Читайте також:

Латвія виганятиме з країни росіян, які не здадуть тест на знання мови

Латвія виганятиме з країни росіян, які не здадуть тест на знання мови

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1392
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація