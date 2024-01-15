Bild пише про війну між РФ і НАТО вже у лютому: що відповіли в Альянсі і Бундесвері

У НАТО заявили, що стаття Bild про війну між РФ і Альянсом є лише гіпотетичним сценарієм військових навчань.
Стаття німецького видання Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.
Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.
Він наголосив, що це не дані секретної розвідки, яка прогнозує розвиток ситуації.
"Bild отримав сценарій навчання, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей на тій чи іншій території. Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічною зоною. Існуючі країни та географічні регіони тепер більш доречно використовувати", – сказав Яніс Сартс.
Тим часом у Бундесвері пок не коментують резонансне повідомлення Bild щодо підготовки НАТО до війни з Росією.
"У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ", – заявив представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер, передає "Укрінформ".
Водночас він додав, що Бундесвер опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких відноситься також загроза з боку Росії. Про це свідчить зокрема і рішення розмістити постійний німецький військовий контингент в Литві.
Нагадаємо, німцьке видання Bild опублікувало матеріал про те, що у НАТО готуються до можливої гібридної війни з Росією вже в лютому цього року.
У відповідь скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова зіронізувала над планом Німеччини відбивати гібридну атаку Росії на східний фланг НАТО.
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