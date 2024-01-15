Bild пише про війну між РФ і НАТО вже у лютому: що відповіли в Альянсі і Бундесвері

У НАТО заявили, що стаття Bild про війну між РФ і Альянсом є лише гіпотетичним сценарієм військових навчань.

Стаття німецького видання Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

Про це заявив директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс.

Він наголосив, що це не дані секретної розвідки, яка прогнозує розвиток ситуації.

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"Bild отримав сценарій навчання, який завжди є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей на тій чи іншій території. Колись сценарії були повністю вигаданими з неіснуючими країнами та географічною зоною. Існуючі країни та географічні регіони тепер більш доречно використовувати", – сказав Яніс Сартс.

Тим часом у Бундесвері пок не коментують резонансне повідомлення Bild щодо підготовки НАТО до війни з Росією.

"У принципі, я не можу ані підтвердити, ані спростувати це повідомлення у ЗМІ", – заявив представник пресслужби Міноборони ФРН Мітко Мюллер, передає "Укрінформ".

Водночас він додав, що Бундесвер опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, до яких відноситься також загроза з боку Росії. Про це свідчить зокрема і рішення розмістити постійний німецький військовий контингент в Литві.

Нагадаємо, німцьке видання Bild опублікувало матеріал про те, що у НАТО готуються до можливої гібридної війни з Росією вже в лютому цього року.

У відповідь скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова зіронізувала над планом Німеччини відбивати гібридну атаку Росії на східний фланг НАТО.

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