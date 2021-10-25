Били гілками та камінням: нелегальні мігранти з Білорусі під час штурму кордону травмували військових

Били гілками та камінням: нелегальні мігранти з Білорусі під час штурму кордону травмували військових

Польські офіцери впізнали білоруських солдатів у цивільному, які штормували кордон.

Польські міграційники повідомляють про спробу нелегальних мігрантів з Білорусі прорватися на їхню сторону. Нелегальні мігранти були дуже агресивні. Вони били військовослужбовців гілками та кидали в них каміння, внаслідок цього двох військових госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба міграційної служби Польщі.

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Інцидент стався приблизно вчора ввечері, 24 жовтня, за 0,5 км від населеного пункту Уснаж Гурний. Приблизно 60 іноземців намагалася прорватися до Польщі. Нелегальні мігранти використовували палиці та кидали каміння в офіцерів прикордонної служби та солдатів. Як повідомляє польська міграційна служба, одного з бійців іноземець вдарив гілкою в обличчя, а іншого – каменем. Військові отримали тілесні ушкодження, їх обох доставили до лікарні в Білостоку. Їхньому життю нічого не загрожує. Також кілька прикордонників отримали легкі травми.

"Мігрантам не вдалося прорватися на польську сторону. Серед людей, які штормували кордон, польські офіцери впізнали білоруських солдатів у цивільному, які ножицями розрізали концертину", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, з суботи, 23 жовтня, у таборі з білоруської сторони більше немає людей. Намети залишилися, місця охороняють білоруські служби.

Нагадаємо, Польща продовжує боротися з міграційною кризою, яку спричинили дії режиму Лукашенка. Через наплив мігрантів уряд запровадив надзвичайний стан у Люблінському та Підляському воєводствах, який 1 жовтня подовжив на 60 днів. Раніше парламент Польщі дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон.

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