Били руками та ногами: у Празі росіяни напали на українських та чеських волонтерів (фото, відео)

У Чехії 1 червня, на Старомєстській площі у центрі Праги, група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan.

Відео та фото опублікувала представниця організації у соцмережі X.

Волонтери виходять на площу кожну суботу, з другої до шостої. У наметі під назвою Russia Hands Off Ukraine вони продають мерч та мають скриньку для зборів на підтримку України.

Як зазначила представниця організації – вони мають на це офіційний дозвіл.

"Все почалось з того, що підійшов боров і почав мені казати "Ну что єб**т вас расія. Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росіі це злочин. Потім приперлись дві тьотки. Я сказала йти звідси… Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває", - розповіла подробиці волонтерка.

Росіяни, які у Празі напали на українських та чеських волонтерів / Фото: скриншот

Росіяни, які у Празі напали на українських та чеських волонтерів / Фото: скриншот

Росіяни, які у Празі напали на українських та чеських волонтерів / Фото: скриншот

За її словами, росіяни завдали їй фізичної шкоди – жінка опублікувала фото з закривавленою хустинкою у руках.

Поранення у волонтерки після нападу росіян / Фото: скриншот

На опублікованих відео видно, як росіянка вибиває телефон в українців, на другому – як вона та ще один громадянин країни-агресорки нападають на волонтерів, завдаючи їм ударів ногами та руками.

Все це супроводжувалось нецензурною лайкою.

Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Правоохоронці взяли фото нападників і будуть їх шукати.

Нагадаємо, у Німеччині напали на депутата за підтримку України.

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